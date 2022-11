Cara Delevingne dona su orgasmo a la ciencia: la modelo bisexual ayuda a investigar la ‘brecha de género en el clímax’

Sin duda, hoy día, muchas personas pueden comprometerse a donar sus órganos a la ciencia después de su muerte con la esperanza de avanzar en la suma del conocimiento humano.

Sin embargo, la famosa modelo Cara Delevingne ha donado algo mucho más inusual a la medicina: su orgasmo.

La supermodelo de 30 años dio a los investigadores una muestra de su sangre antes y después de alcanzar el clímax para que pudieran estudiar sus efectos en la química de su cuerpo, y los resultados se proyectarán en la televisión esta semana, informó el DailyMail.

Delevingne estuvo de acuerdo con la investigación como parte de un estudio sobre la “brecha de género en el clímax”, un término utilizado para describir por qué los hombres tienen más probabilidades de tener un orgasmo durante las relaciones sexuales que las mujeres.

La supermodelo dio a los investigadores una muestra de su sangre antes y después de alcanzar el clímax. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hablando afuera de un hospital en Alemania, la modelo bisexual le dijo a los espectadores de su nueva serie documental de seis partes ‘Planet Sex With Cara Delevingne’: “Estoy aquí para tener un orgasmo y donarlo a la ciencia”.

“Creo que el deseo sexual femenino definitivamente ha sido reprimido. Sé por mi propia vida amorosa cuán sexuales pueden ser las mujeres, por lo que uno pensaría que en el siglo XXI, los hombres y las mujeres deberían tener vidas sexuales igualmente satisfactorias, ¿verdad?, dijo la modelo.

“Bueno, prepárate para un susto. Cuando se trata del orgasmo, existe una clara brecha de género”. agregó.

Los científicos dicen que el 95 % de los hombres heterosexuales tienen un orgasmo durante el coito, pero solo el 65 % de las mujeres heterosexuales lo tienen.

“Para ser honesto, creo que suena demasiado alto, la mayoría de mis amigas heterosexuales dicen que probablemente no sea más del 15 o 20 por ciento”, sostiene Delevinge. “Las lesbianas y las mujeres queer definitivamente parecen tenerlo mejor”.

Ahora bien. dicho experimento midió los niveles de ‘endocannabinoides’ en su sistema antes y después del orgasmo. Similar a la molécula activa del cannabis, la sustancia química reduce la ansiedad, aumenta la euforia y amplifica la respuesta placentera al sexo.

Cabe resaltar que esta no es la única misión que emprendió Delevingne en su búsqueda para llegar al fondo de la sexualidad.

Recientemente, viajó a Holanda para conocer a un experto en sexo, visitó un set de filmación donde se hacía pornografía ‘ética’ y viajó a Japón donde hizo un molde de su vagina.

Según sus útimas declaraciones, Delevingne les dirá a los espectadores del documental: “Siento que, en general, los hombres no están equipados con las herramientas adecuadas para manejar a las mujeres, especialmente sexualmente”.

“Lo entiendo, es mucho más complicado para una mujer tener que decirte que no lo estás haciendo bien, tienes que sentarte y escuchar lo que estoy diciendo. Y sí, es un asesino del ego que la mayoría de los hombres no pueden manejar”, concluyó.

‘Planet Sex With Cara’Delevingne’ será reproducido en el canal BBC3 a las 10 de la noche del próximo jueves.

Margot Robbie desmiente que estuviera llorando tras visitar a Cara Delevingne; ¿qué fue lo que pasó?

El pasado mes de septiembre la actriz Margot Robbie fue fotografiada por algunos periodistas de entretenimiento, supuestamente saliendo de la casa de su amiga Cara Delevingne. Allí se le vio llorando y las imágenes se volvieron virales en cuestión de segundos.

Sin embargo, Robbie dio una entrevista para la edición de diciembre de la popular revista Vanity Fair en donde afirmó que no estaba llorando, sino que tenía algo en su ojo. Además, también aseguró que esa no era la casa de su amiga Delevingne. La actriz dijo que su madre la llamó apenas se conocieron las fotos a preguntarle si ella y Cara se encontraban bien.

“En primer lugar, sí y sí. Y en segundo lugar, no estaba en la casa de Cara, ¡estaba afuera de un Airbnb que estaba alquilando por cinco días! ¡Y no estoy llorando! Tenía algo en el ojo. Estaba tratando de agarrar mi máscara facial, tratando de sostener una taza de café y no podía sacarme un cabello de mi ojo”, confirmó en la entrevista cuando se le preguntó por el episodio.

Tanto Robbie como Delevingne se volvieron amigas íntimas luego de las grabaciones de la película Suicide Squad de 2016. Desde ese año son muy cercanas y se creía que tras la dura situación por la que está pasando Delevingne.