Video | Kylie Jenner muestra las estrías en su cuerpo luego de convertirse en madre

Si se habla de sensualidad, Kylie Jenner aparece siempre en los primeros lugares. La menor de las Kardashian-Jenner es conocida por sus voluptuosas curvas. Además, es una exitosa empresaria y socialité que se ha ganado el protagonismo en su poderosa familia con tan solo 25 años.

Los años han pasado y Kylie se convirtió en madre de dos pequeños junto a su pareja, el rapero Travis Scott. En 2018 dio a luz a su primera hija, Stormi Webster y este año tuvo a su segundo pequeño, el pasado 2 de febrero. Aparentemente se trataría de un niño de nombre Wolf.

Esta nueva etapa en la vida de la joven modelo trae consigo lo que a cualquiera madre le puede pasar: cambios en su cuerpo. Convertirse en mamá no es tarea fácil y entre las cosas que cambian las estrías se vuelven algo completamente normal.

Las estrías pueden aparecen en cualquier etapa de la vida, pero pueden pronunciarse más durante el embarazo. Y aunque pueden generar inseguridades, Jenner las lució sin problema alguno y demostró que no es motivo para avergonzarse.

A diferencia de su primer embarazo del que poco dejó ver, en esta segunda oportunidad Kylie decidió mostrarse más natural y evidenciar momentos durante este tiempo. La joven empresaria grabó un video de abajo hacia arriba en la que destacan sus senos y en estos se notaron las estrías.

Las instantáneas muestran a la joven con un bikini disfrutando de un día de sol. Algunos se fijaron en lo voluptuosa que es, pero otros elogiaron su naturalidad y empoderamiento al lucir sin retoque alguno su cuerpo.

Con más de 300 millones de usuarios en Instagram, la más pequeña del clan K, es toda una celebridad de internet, sus posteos siempre son noticias y además, son muy comentados. Para nadie es un secreto que la joven ha pasado por diferentes procedimientos quirúrgicos.

Entre ellos, la transformación que atravesó su rostro que tuvo un giro de 180 grados y la influencia que tuvo con miles de mujeres en la actualidad, luego de inyectarse los labios para hacerlos más visibles y robustos.

Lo cierto es que la joven siempre luce muy bien en sus fotografías, pero luego de tener dos hijos, hay ciertos cambios en su cuerpo escultural que no puede cambiar, como, por ejemplo, las estrías. El clip que compartió en sus stories evidenció algunas telarañas blancas en sus senos.

”Los chicos juzgan mucho sobre las estrías... Esos chicos atletas las tienen, realmente entienden el proceso, pero el resto ignorantes se comportan como si fuera algún tipo de enfermedad contigua”; ”Las estrías también pueden aparecer al llevar su cuerpo al límite con mejoras mamarias, incluidas inyecciones de labios, implantes de glúteos, etc. No entiendo la fascinación con alguien que es 90 % una creación de cirujanos plásticos...”; ”Muchas mujeres desearían poder tener lo que tienes. Esas son marcas naturales y hermosas. A la mierda los haters”, fueron algunos de los comentarios para la joven.

Así es la relación abierta que sostienen Kylie Jenner y Travis Scott

Aunque en realidad esto no es algo confirmado, pues solamente se trata de rumores, en un portal de chismes estadounidense se ha comentado en varias ocasiones que los famosos tienen un acuerdo de una relación abierta, pero que en realidad solo aplica para Travis Scott.

Tal como explica DeuxMoi, el acuerdo que hay entre ambos es que Kylie Jenner se encarga de la crianza de los hijos y hace su vida personal, pero los beneficios de tener vínculos con otras mujeres son para el rapero.

No obstante, hace algunos meses Travis Scott se pronunció sobre una nueva vinculación que le hicieron con la influencer Rojean Kar, con quien ya había tenido una aparente relación en 2013 y que habría sido una de las razones por las que la relación con la empresaria se rompió hace unos años, pues se cree que el cantante le era infiel a Kylie con ella.

En medio de ese nuevo rumor de un encuentro entre ambos, el rapero expresó que no conocía a la influencer y que nunca había estado con ella. Pero ante eso la creadora de contenido no se quedó callada y reveló que es falso que no la conoce y que todo el mundo sabe que sí estuvieron juntos. De hecho, aprovechó para decir que tiene fotos y videos de él estando con ella.

Sin embargo, lo más impactante fue la afirmación de que Travis Scott engaña a Kylie Jenner todos los días, pues siempre está con alguien diferente. Por ahora, no se sabe que tan cierta sea la relación abierta y cómo lo toma Kylie Jenner, ya que ella no suele hablar mucho de su vida íntima.