Kylie Jenner, envuelta en teorías de conspiración: ¿está en aprietos financieros y vive más allá de sus posibilidades?

Una usuaria de TikTok abordó el enigma que rodea la aparente riqueza de Jenner en un vídeo que se ha vuelto viral. En el clip, la usuaria, que se hace llamar Michelle, comenta: “Creo que estas celebridades no son tan ricas como creemos, especialmente Kylie Jenner. No es que Kylie Jenner esté pasando por dificultades financieras ni nada por el estilo. No creo que esté cerca de quedarse sin hogar, pero sí pienso que vive más allá de sus posibilidades, y es por eso que está involucrada en un nuevo negocio cada dos o cinco días”.