Todos los detalles del romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet

El actor -de 27 años- saltó a la fama internacional con la cinta Call me by your name, cuando interpretó al joven Elio, quien se enamora de un amigo de su padre que llega a vivir con ellos durante unas vacaciones. Después de este filme, Timothée empezó a aparecer en numerosas producciones como: Lady Bird, El rey, The French Dispatch, Don’t Look Up, Bones and All, Dune parte 1. Entre sus próximos proyectos aparecen: Wonka y Dune parte 2.