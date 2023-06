Kylie Jenner le cambió el extraño nombre a su hijo de 16 meses, ¿cómo se llama ahora?

Desde antes del nacimiento de sus hijos, muchos padres se inmiscuyen en concienzudos debates acerca del nombre con que los bautizarán, así que tras la elección tan bien pensada, es muy raro oír que se arrepientan de ella.

Eso es justamente lo que le pasó a Kylie Jenner, una de las hermanas menores de las Kardashian, quien ha causado revuelo entre sus millones de seguidores porque llevó a una corte su deseo de cambiarle el nombre al niño que tiene con el rapero Travis Scott.

Cuando él nació, el 2 de febrero del año pasado, Jenner anunció que habían decidido llamarlo Wolf (lobo) Jacques.

El pequeño nació en febrero del año pasado. Instagram @kyliejenner - Foto: Instagram @kyliejenner

Pero, al poco tiempo, contó en una historia de Instagram que su segundo hijo “ya no es Wolf”.

“Sentimos que ese no es él. Solo quiero compartirlo porque seguimos viendo que la gente lo sigue viendo como Wolf”, escribió, pero sin aclarar si habían decidido dejarle su otro nombre, Jacques.

En enero pasado, la joven millonaria contó en Instagram que el nuevo nombre de su hijo era Aire.

De acuerdo con People, el proceso legal ya fue completado, así que Wolf Jacques ya es historia.

Una fuente le dijo a People que Aire significa “León de Dios”, aunque no especificó en qué idioma o dialecto.

Kylie Jenner es un fenómeno del mercadeo por internet con su empresa Kylie Cosmetics. - Foto: REUTERS

El nombre de su hijo ha sido tal motivo de curiosidad entre sus seguidores, que Jenner tuvo que explicarles cómo lo deben pronunciar.

En la cuenta KylieSnapchat, apareció un video en que alguien le pregunta a la fundadora de Kylie Cosmetics: “Se pronuncia Air (er) o Airy (eiri)”, a lo cual ella contesta: “Air”.

Su otra hija con Scott también tiene un nombre peculiar, Stormi, que significa apasionada ,pero también tormentosa o turbulenta.

Jenner no es la única de sus hermanas que ha elegido nombres muy poco usuales para sus hijos.

Su hermana mayor, Kim Kardashian, también desconcertó un poco a la hora de bautizar a los cuatro pequeños que tuvo con su exesposo Kanye West: Nort (Norte), Saint (Santo), Chicago y Psalm (Salmo).

Kourtney Kardashian, por su parte, tiene a Penélope Scotland (Escocia) y a Reign (Reino) Aston.

La otra hermana mayor, Khloé Kardashian, eligió llamar True (Verdad) a uno de sus niños, en tanto que Robert Kardashian, el único varón y el hermano casi desconocido, tiene a una hija llamada Dream (Sueño) Renée.

Aire es fruto de la relación de Kyliecon el rapero Travis Scott Foto: Instagram @kyliejenner. - Foto: Foto: @kyliejenner

Kylie Jenner saltó a las portadas en 2019, cuando se convirtió en la millonaria hecha por sí sola más joven de Estados Unidos, gracias a Kylie Cosmetics, una empresa de maquillaje que empezó como algo muy pequeño y terminó convertido en todo un fenómeno en internet, gracias a su estrategia de ventas, impulsada por su éxito en las redes sociales.

Solo en Instagram cuenta con 396 millones de seguidores, muchos de los cuales se lanzan en masa a comprar las novedades de la marca.

En ese momento, Forbes, que hizo la designación, calculó su fortuna en 900 millones dólares, aunque al año siguiente puso eso en duda y hoy se cree que su riqueza es de más de 600 millones de dólares.

Actualmente Kylie Jenner hace parte de The Kardashians, el reality show sobre su familia que reemplazó a Keeping up with the Kardashians, programa que los llevó a ganar una riqueza y fama inconmensurables sin exhibir ningún talento en particular, solo airear su vida y milagros en público.