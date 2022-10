Travis Scott se defiende ante rumores de infidelidad a Kylie Jenner

Estos últimos días, los rumores de infidelidad por parte de Travis Scott a Kylie Jenner han ido aumentando. Tanto, que el mismo rapero ha tenido que desmentir dichas informaciones que aseguran que le habría ‘puesto los cuernos’ a la pequeña de las Kardashian con su ex, la influencer Rojean Kan.

No obstante, parece que el asunto no se queda ahí, y es que ha sido la propia joven inculpada en el asunto quien ha utilizado sus redes sociales para asegurar que el rapero está mintiendo.

De acuerdo con ello, esta historia comienza en año 2013, cuando ambos fueron vinculados por primera vez y muchos seguidores sospechan que, desde entonces, nunca terminaron su relación. Son rumores que han cobrado más fuerza en las últimas semanas, pues Travis Scott y Rojean Kar han vuelto a coincidir, esta vez en la grabación de un videoclip del rapero.

El marido de Kylie Jenner no ha dudado en pronunciarse, escribiendo un comunicado a través de su cuenta de Instagram y negando su supuesta relación con Kar: “Una persona no invitada comenzó a esparcir fotografías de lo que se suponía era un set cerrado mientras estaba dirigiendo mi video”.

“No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona”, asegura el rapero, negando que conoce a la influencer, palabras sin mucho sentido dado que ambos han compartido set de rodaje en las últimas semanas.

Por esta razón, Rojean Kar no ha querido mantenerse al margen de la polémica y ha escrito en sus redes sociales: “¿Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo? Vamos. Vamos, señor”.

Además, la influencer no ha dudado en afirmar que Travis Scott engaña a Kylie cada noche, algo que ha enfurecido al cantante y motivo por el cual han empezado una lucha de indirectas -muy directas- que no se sabe hasta dónde llegará.

Kylie Jenner confiesa haber sufrido depresión posparto

Kylie Jenner se sinceró y confesó haber sufrido depresión posparto cuando tuvo a sus dos retoños: Stormy y Wolf.

Fue en el último capítulo emitido de la serie The Kardashians, que se emite por Hulu, donde Kylie se confesó con su hermana Kendall, la única del clan que aún no tiene hijos y ella misma dice que no quiere tener, pues con el ejemplo de sus hermanas le basta y le sobra.

“Lloré sin parar todo el día durante las primeras tres semanas. Es solo la melancolía posparto y luego desaparece. También lo tuve con Stormi. Me tocaba acostarme en la cama y me dolía mucho la cabeza. No soy doctora, pero leí en Google y le llaman Baby Blues a ese sentimiento de depresión posparto. Ya me siento mejor mentalmente, ya no lloro todos los días”, declaró la empresaria, quien sería la más adinerada de todas las hermanas Kardashian-Jenner.

Kylie Jenner también hizo la aclaración de que el problema solo estaba en su mente, pues a pesar de los cambios tan abruptos que sufre el cuerpo de las mujeres luego de un parto, ella se sentía bien con el suyo, incluso viendo su busto caído. “No tuve días malos con mi cuerpo, sino con mi mente, y necesito una noche para salir, amo mi cuerpo, nada me impide usar minivestidos, me siento muy bien con mi cuerpo. Veo mi cuerpo y amo mi cuerpo”.

El proceso posparto de Kylie ha sido más arduo que cuando tuvo a su primera hija, en 2018. Esta vez tuvo que soportar fuertes dolores de espalda y rodillas durante cuatro meses y eso ralentizó las jornadas de entrenamiento de la socialité para volver a tener la figura que siempre ha mostrado.

“Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más difícil que con mi hija. No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura. Solo quería volver a mi día a día contándolo, porque creo que otras mamás que están pasando por lo mismo en este momento pueden buscar en internet y ver que parece mucho más fácil para otras personas, y se sienten presionadas, pero no ha sido fácil para mí”, añadió Jenner.

Por el momento no se conocen imágenes del segundo hijo de la empresaria con su actual pareja, el rapero Travis Scott, tan solo han dejado ver una de sus manos agarrando el dedo de su madre cuando estaba recién nacido. Luego Kylie publicó imágenes de su pareja sosteniendo a su hijo minutos después de nacer y otra de los piececitos del retoño sobre el vientre de Jenner.

*Con información de Europa Press.