Travis Scott es arrestado en Miami Beach por allanamiento de morada e intoxicación pública

El rapero Travis Scott fue arrestado por la policía de Miami Beach la madrugada del jueves por cargos menores de allanamiento de morada e intoxicación pública.

La policía de Miami Beach confirmó el arresto, pero no proporcionó otros detalles de momento. Scott, de 33 años, pagó una fianza de 650 dólares, lo que significa que será liberado más tarde el jueves, según muestran los registros de la cárcel del condado de Miami-Dade.

Sus publicistas, Jamie Sward y Alexandra Baker, no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios, y los registros de la cárcel no mencionan a un abogado para Scott. Su agente, David Stromberg, no respondió a un mensaje enviado a su cuenta de LinkedIn.

Denuncian a rapero Travis Scott por avalancha humana en festival musical que dejó 8 muertos | Foto: AFP

Scott, quien es uno de los nombres más importantes del hip hop y cuyo nombre de pila es Jacques Webster, tiene más de 100 canciones que han llegado a la lista Hot 100 de Billboard, cuatro de sus sencillos han encabezado la lista: “Sicko Mode”, “Highest in the Room”, “The Scotts” y “Franchise”.

En 2021, murieron 10 personas en una estampida humana en un concierto de Scott en su Festival Astroworld en Houston. Los asistentes estaban tan apretados que muchos no podían respirar ni mover los brazos. Los fallecidos, cuyas edades oscilaban entre los 9 y los 27 años, murieron por asfixia por compresión, que un experto comparó con ser aplastado por un automóvil.

Los abogados de las víctimas alegaban en demandas que las muertes y cientos de heridos en el concierto fueron causados por una planificación negligente y una falta de preocupación por la capacidad y la seguridad en el evento.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 15: Kylie Jenner and Travis Scott attend the 2022 Billboard Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 15, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

Scott, la promotora Live Nation y los otros que fueron demandados han negado estas afirmaciones, diciendo que la seguridad era su principal preocupación. Dijeron que lo sucedido no podía haberse previsto.

La demanda final se resolvió el mes pasado.

Después de una investigación policial, un jurado se negó a acusar a Scott, junto con otras cinco personas relacionadas con el festival.

¿Travis Scott sostuvo relación abierta con Kylie Jenner?

Kylie Jenner es una de las celebridades más importantes del mundo, no solamente destaca por su belleza sino también por sus habilidades de empresaria que la han vuelto exitosa. Sin embargo, otro de los temas con los que da de qué hablar la famosa es su historia de amor con el rapero Travis Scott, con quién empezó su relación en 2014 y desde entonces han estado juntos aunque con intermitencia.

SANTA MONICA, CALIFORNIA - AUGUST 27: (L-R) Travis Scott and Kylie Jenner attend the premiere of Netflix's "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" at Barker Hangar on August 27, 2019 in Santa Monica, California. (Photo by David Livingston/WireImage) | Foto: WireImage

En un portal de chismes estadounidense se ha comentado en varias ocasiones que los famosos tienen un acuerdo de una relación abierta, pero que en realidad solo aplica para Travis Scott.