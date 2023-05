Hija de Johnny Depp protagoniza controversial serie junto a The Weekend: crítica augura un gran éxito o rotundo fracaso

La controversial serie The Idol llegará por fin el domingo 4 de junio. La serie ha causado asco y emoción, simultáneamente.

Muchos la acusan de ser una copia de Euphoria, otra exitosa serie; otros creen que raya en lo grotesco y explícito. Sin embargo, otros la comparan con la película Babylon de 2022, que también hace una crítica a la industria del entretenimiento mostrando lo que pasa tras bambalinas.

En la víspera de su estreno, se ha revelado el tráiler final de la serie, que espera una gran recepción. La producción tiene todo para convertirse en la serie del verano, pero también puede ser un gran fracaso.

A pesar de no haberse estrenado, ya cuenta con la peor calificación en la plataforma de Rotten Tomatoes, 27 %, para una serie que no ha salido al aire. Se le acusa de ser extremadamente erótica, nauseabunda y exagerada.

Además, se rumora que el ambiente de trabajo no fue el mejor y que hubo varias riñas entre sus creadores. Fue escrita y cocreada por Abel Tesfaye ―mejor conocido como The Weekend―, Reza Fahim y Sam Levinson, creador de Euphoria.

The Weekend en 'The Idol'. - Foto: HBO

Fue producida por Sam Levinson, Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Aaron L. Gilbert para BRON y Sara E. White. Cuenta con la colaboración de A24, estudio que ha realizado películas como The Whale, Ex-Máquina, LadyBird o la ganadora al Óscar Everything Everywhere All At Once.

Sin embargo, Levinson se unió más tarde al equipo, cuando entró a reemplazar a Amy Seimetz, quien abandonó la producción a la mitad del camino. Se rumora que su salida se debió a desacuerdos con The Weekend, pues este parecía no respetar la visión femenina y no sabía cómo escribir bien a las mujeres.

No obstante, HBO negó estás acusaciones y argumentó que la salida de Seimetz se debió a que la serie no se acomodaba a ella estéticamente. Incluso, la protagonista, Lily Rose Depp, salió a defender la producción y afirmó que nunca se sintió incómoda o irrespetada en el set.

También ha recibido críticas positivas, tras haberse presentado en la 76º edición del Festival de Cine de Cannes, recibió una ovación de más de cinco minutos, lo que significa bastante para una obra.

Además, justifican su estética y erotismo con la línea creativa de Levinson, pues la serie multipremiada por los Emmy, Euphoria, ha sido criticada por lo mismo.

A pesar de todas las controversias, The Idol verá la luz el domingo 4 de junio, a las 8:00 p. m. en HBO MAX y a las 9:00 p. m. por el canal de televisión de HBO.

Lily-Rose Depp y The Weekend. - Foto: HBO

Después de que una crisis nerviosa hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn ―Lily-Rose Depp―, ella está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexi de América.

Su pasión vuelve a encenderse con Tedros ―Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye―, un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cumbres gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?

El elenco cuenta con grandes nombres de la industria. Está conformado por The Weeknd, uno de los ídolos pop más grandes del momento; Lily-Rose Depp, hija del matrimonio entre Johnny Depp y la supermodelo francesa Vanessa Paradis, y Troye Sivan, un cantante y actor sudafricano reconocido.

También aparecen Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son, Hank Azaria y, sorprendentemente, Jennie Kim, integrante de la banda surcoreana de K-pop, Blackpink.