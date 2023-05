Adiós a ‘The Weekend’, el cantante se despide de su carrera, esta es la razón

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weekend, decidió acabar con su carrera. Claro que de una manera figurativa. El cantautor canadiense expresó a W Magazine, que desde un inicio su plan siempre había sido “matar” a su personaje , y que siente que llegó el momento de hacerlo y cambiar su nombre artístico a Abel, su nombre de pila.

El canadiense ya cambió su nombre en todas sus redes sociales y comentó: “Estoy atravesando por un camino catártico que me está llevando al lugar y el momento de estar listo para cerrar el capítulo de The Weekend ”. También contó a W Magazine que “como The Weekend ya he dicho todo lo que puedo decir”, y que siente que el la hora de cambiar.

Para esto, preguntó a sus fans vía Twitter “¿ABEL antes conocido como The Weekend?”, y obtuvo millones de reacciones y respuestas positivas. Así, el cantante tomó la decisión de por fin matar a The Weekend y a esta carrera para empezar de nuevo, solo que esta vez como él mismo.

En esta imagen de video proporcionada por NBC, The Weeknd se presenta durante los Billboard Music Awards el domingo 23 de mayo de 2021 Foto: NBC a través de AP. - Foto: AP

Según contó a Daily Mail, su nombre artístico nació gracias a la decisión más trascendental de su vida. Cuando un fin de semana decidió dejar el colegio y abandonarlo todo para seguir sus sueños. Por eso ahora, que está en la cima de su fama y del mundo, necesita un cambio.

El cantante ha sido un artista multipremiado reconocido por tener varios número uno en listas como Billboard. Algunas de sus canciones más escuchadas son Blinding Lights (2019), Starboy (2016), Can’t Feel My Face (2015), I Feel It Comming (2016). The Weekend ganó un Grammy por su álbum Starboy en 2016. También ha cantado en el show del medio tiempo del Superbowl, roto varios récords, y ha sido parte de varios escándalos como el de sus turbulentas relaciones con la modelo Bella Hadid y la cantante Selena Gómez.

Sin embargo, tal vez una de las controversias más grandes de su carrera fue su enfrentamiento con la Academia tras acusar a los Grammy de dejar por fuera a su exitoso álbum After Hours de 2020. El artista anunció que tomaría acciones contra los Grammy luego de que los premios ignoraran por completo su exitoso disco de estudio After Hours. El cantante los llamó “corruptos” y anunció que boicoteará esos galardones a partir de la edición de 2022.

Tras su disgusto, el canadiense mencionó que no volvería a asistir a una ceremonia de esas estatuillas y que le prohibirá a su disquera enviar su música. “Debido a los comités secretos, no permitiré que mi disquera presente mi música a los Grammy”, dijo en una entrevista con The New York Times.

Por su molestia, parece que no se verán sus extravagantes coreografías en los escenarios de esos premios. Cabe resaltar que esa academia ha sido cuestionada durante años por la forma en la que procesa las votaciones, además de la baja representación que tienen los artistas de color o minorías.

“Los Grammy pertenecen a los corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia”, aseguró The Weeknd luego de ser anunciados los nominados a la edición 2021. Este mensaje ha vuelto a generar presión desde afuera para la revisión de procesos internos que conducen a la elección de los ganadores.

Así es como después de una exitosa y controvertida carrera, Abel decide matar a su personaje y dar paso a una nueva era. Sin embargo, este no es el verdadero fin, pues aún tiene varios proyectos bajo su seudónimo que terminar. Por ejemplo, el After Hours Till Dawn Tour, que tendrá su paso por Colombia el 4 de octubre en el estadio El Campin de Bogotá.