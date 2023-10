The Weeknd en Bogotá: esto es lo que debe saber si va a asistir al concierto

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido en la industria musical como The Weeknd, anunció desde el año pasado las fechas de la nueva etapa de su gira musical After Hours Til Dawn para 2023. Este tour comenzó en Manchester y también llegó a Latinoamérica a lugares como Ciudad de México, Río de Janeiro y, por supuesto, Bogotá. La cita en Colombia es este 4 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín .

El cantante estará en Bogotá este 4 de octubre. (Photo by Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) | Foto: The Hollywood Reporter via Getty