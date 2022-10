Cara Delevingne reaparece radiante en Cannes luego de polémica por supuesto consumo de drogas y escándalo con paparazi en Buenos Aires

Las últimas noticias de la actriz y modelo británica Cara Delevingne no han sido para nada alentadoras y todo debido a diferentes situaciones que ha vivido, donde se le ha visto con un estado de salud bastante cuestionable y envuelta en escándalos de golpizas a paparazis en Suramérica.

Cara ha tenido un segundo semestre de 2022 bastante agitado y todo inició en septiembre cuando fue captada por algunos paparazis en un estado totalmente alterado, donde no podía ni siquiera pararse firme, estaba fumando y con un aspecto bastante demacrado, totalmente opuesto al que acostumbra a tener en eventos y pasarelas alrededor del mundo.

Luego de esto, su mejor amiga, la también actriz Margot Robbie, fue a visitarla a su casa en Los Ángeles para ver qué estaba sucediendo y los paparazis la retrataron a su salida del encuentro llena de lágrimas y con la cara desfigurada de la preocupación, lo que avivó los rumores sobre la posible recaída en las drogas de la modelo y un estado de salud reservado, que días después una fuente cercana a la modelo habría relacionado con la asistencia de Cara al festival Burning Man en el desierto de California, donde habría estado varios días sin comer ni bañarse.

Sin embargo, tiempo después reapareció en París en un evento de moda relacionado con la marca Karl Lagerfeld y una colección que hizo en colaboración con la modelo, quien fue íntima amiga del Kaiser de la moda, fallecido en 2019.

Se suponía que esta aparición de Cara con su semblante firme y su belleza a flor de piel iba a alivianar el revuelo que había generado semanas atrás, pero no fue así. Iniciando octubre, la modelo estaba en la capital argentina junto a un equipo de producción televisiva y tuvieron un percance con un paparazi que logró descubrir el lugar donde cenaba con sus acompañantes.

Según el fotógrafo en cuestión, la modelo habría dado la orden para que los sujetos abordaran al fotógrafo y le diera una paliza tan fuerte que lo dejó con un brazo roto y una cortada en la cabeza, que lo mantuvo incapacitado por varias semanas.

Dichos hombres tuvieron que presentarse ante la justicia de Buenos Aires, luego de las denuncias hechas por el fotógrafo, pero fueron dejados en libertad luego de pagar una fianza por dos millones de pesos argentinos y así obtener el permiso para viajar al Reino Unido.

Cara Delevingne lanza serie sobre ‘Sexo en el planeta’

Luego de todas estas polémicas, Cara ahora está en Cannes presentando su más reciente producción televisiva, ‘Planet Sex’, una serie documental sobre la exploración de la sexualidad alrededor del mundo, donde experimentó diferentes situaciones de acuerdo con el lugar que visitaba y algunas de ellas fueron demasiado lejos para la modelo, quien se cataloga como una persona “abierta de mente y muy cool”.

En entrevista con Emma Cox en Francia, Cara reveló anécdotas de su viaje mientras realizaba la serie y cómo se dio cuenta que es una “mojigata” en el sexo. “Entré en el seminario de masturbación, pensando que iba a ser en un aula y que tendría un bloc de notas, y en su lugar era una alfombra de gimnasio de cuero rosa en el suelo, con seis personas diciendo: ‘Bueno, quítate la ropa interior. Esto es el lubricante’... No me había dado cuenta que era una mojigata. Creo que soy una chica bastante moderna, joven, ‘cool’ y con ganas de todo, pero de repente me dije: ‘¿Perdón? ¿Por qué? Lo siento, no, absolutamente no. No voy a hacer eso’. Pero hice todo lo que me sentía cómoda”, declaró.

Por el momento la actriz ya ha cerrado al menos 92 negocios con su serie por todo el planeta, mientras se espera el estreno de la producción a finales de año a través de la plataforma vía streaming Hulu, cuya temática principal es “100 % Queer”.