Carmen Villalobos y su pareja avivan rumores de embarazo por curioso gesto en los Premios Billboard de la Música Latina 2024

La escena, que quedó registrada en video, se volvió viral en redes sociales y, pese a que ella publicó uno de los clips en el que se veía posando sonriente y enamorada con su pareja, no fue justamente en esta publicación donde se notó el particular gestó que destacó nuevamente los rumores de un posible embarazo.

Además, otro detalle que sus seguidores no pudieron pasar por alto es que, después de los premios, Carmen Villalobos continuó compartiendo publicaciones y mostró que se fue a comer hamburguesa con su equipo de trabajo y, posteriormente, compartió un mensaje que decía: “Estoy tan feliz, este debut como presentadora en los Billboard fue lo máximo, me la pasé muy bien gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Estoy demasiado feliz, terminamos la noche de la mejor manera”.

Sumado a esto, comentó que se sentía cansada y que sus pies estaban palpitando del dolor. “No he dormido absolutamente nada les cuento. Estoy muy cansada, los pies me hacen así... Ustedes no se imaginan el dolor”, dijo mientras, al mismo tiempo, reveló que no pudo tomarse mucho tiempo para descansar poruqe tenía un vuelo programado a Colombia desde Estados Unidos muy temprano.