¿Carolina Cruz piensa irse a vivir a EE. UU.? Esto dijo para despejar dudas

Los rumores sobre la vida de Carolina Cruz vienen y van, y ahora se empezó a especular si dejaría Colombia para radicarse en Estados Unidos y también si saldría del programa Día a día de Caracol Televisión.

Ante este tema, Cruz solo contestó que “de dónde salió ese chisme tan chistoso”, en nota realizada por Aló.

“A mí Estados Unidos, en especial Miami, siempre me ha gustado. Qué rico en unos años estar por allá, pero ahora no es un proyecto de vida y menos un tema que se me pase por la cabeza”, manifestó Cruz en palabras recogidas por Pulzo de la nota de Aló.

La presentadora también señaló que sus proyectos laborales y personales todavía están en Colombia y por eso no se va para Estados Unidos. “El tema de la fundación (Salvador de sueños) me tiene muy contenta, yo me siento plenamente feliz en Caracol, Mati entra al colegio en agosto y Salva está ad portas de entrar al jardín. Amo mi día a día aquí en Colombia y lo agradezco profundamente”, en palabras recogidas por Aló.

Precisamente, sobre su hijo Salvador, la presentadora ha estado activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y ha compartido con sus seguidores el proceso de recuperación del pequeño.

Mediante una publicación en Instagram, la modelo vallecaucana no pudo ocultar su felicidad y celebró el sábado anterior el primer cumpleaños del bebé. Además, le dedicó unas emotivas palabras.

“En qué momento pasaron 365 días. Cualquiera pensaría que cuando vives una situación de salud con un hijo deseas que el tiempo vuele y que todo pase muy rápido. No fue mi caso, nunca lo pensé y he disfrutado el día a día al lado tuyo”, manifestó Cruz inicialmente.

“Me gocé las inyecciones, la quietud del embarazo y los 23 kilos que subí. Llegaste y unas semanas después inició el pujo, la tortícolis, el covid y el crecimiento inexplicable de tu cabecita. Empecé a vivir esta experiencia acercándome a DIOS y llenándome de una fortaleza que no conocía”, destacó la exreina de belleza en sus redes sociales.

“Matías y tú han sido mi mayor logro. Ver a tu hermano cómo te cuida y cómo te protege, nunca me ha preguntado por qué tu cabecita es más grande. El amor de Matías hacia ti me llenó de VIDA y de VALOR para luchar incansablemente y lograr lo que hoy en día es un milagro. Gracias por llegar y mostrarme mi misión”, añadió Carolina Cruz sobre su hijo mayor Matías, quien la ha apoyado apoyo durante estos meses tan complejos con su hermano a pesar de su corta edad.

¿Qué le pasó a Salvador?

“A los tres meses, a Salvador le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor encontró que el líquido de su cabecita no estaba drenando”, relató la modelo, durante el programa de entrevistas que tiene Laura Acuña en su canal de YouTube, sobre la situación de su hijo.

“Encontramos una situación que tenía Salvador, que afortunadamente se pudo tratar a tiempo, gracias a Dios. Fue un tema en su cabecita, que es como cuando uno tiene la tubería tapada, y entonces el agua empezó a generarle un tamaño más grande”, explicó sobre la salud de su hijo.

A pesar de todas las dificultades, Carolina Cruz y su hijo salieron adelante ante este reto, y también lo publicó en sus redes sociales. “Qué puedo decir. Toda la gloria sea para ti SEÑOR, gracias por tanto y más. Salvador gateando a sus casi once meses con el mejor maestro a su lado. ¡Los amo!”, comentó la presentadora en una publicación en la que contó sobre la recuperación de Salvador.