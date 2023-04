Carolina Gaitán habría pasado la página en su vida y estaría dándose una nueva oportunidad amorosa

Carolina Gaitán se convirtió en uno de los grandes talentos de los medios nacionales e internacionales, debido a su trayectoria musical y actoral. La colombiana cautivó con su belleza, su estilo, su imagen y su voz, al punto de que marcó en el cine con su trabajo en la cinta Encanto.

Carolina Gaitán en la 'premier' de Encanto en Bogotá.

Una vez brilló en Hollywood y en espacios internacionales, la cantante siguió su camino y logró demostrar su potencial musical y su versatilidad actoral. Gracias a eso, poco a poco fue sumando miles de seguidores en sus redes sociales, los cuales se interesaron por conocer algunos detalles de su vida personal.

Al abrir las puertas de su corazón, Carolina Gaitán quedó como blanco de rumores y noticias, los cuales apuntaron a que habría terminado con su pareja, Nicolás Nohra. El programa Lo sé todo reveló detalles de este vínculo romántico y aseguró que todo se habría terminado entre la actriz y el empresario, por lo que la colombiana estaba en un momento de soltería.

La actriz habría terminado su relación con Nicolás Nohra

Aunque no se confirmó esta información, el programa del Canal 1 aprovechó para entrevistarla en un evento en el que participó y así averiguar directamente cómo se encontraba su corazón. El periodista indagó, intentado conocer detalles del presente de la artista, quien no se había pronunciado hasta ahora.

Según se observó en un video, Gaitán recibió una pregunta sobre su vida amorosa, por lo que fue clara y puso freno a más interrogantes. La protagonista de Sin senos sí hay paraíso solo afirmó que estaba contenta, pero que no daría más detalles de su privacidad.

“Ustedes no me perdonan una. En este momento estoy contenta y no les voy a decir más. ¡Adiós!”, dijo la celebridad, a lo que el reportero respondió: “Se me fue, vení, tranquila”.

La actriz se mostro risueña ante la pregunta sobre su vida personal

La colombiana se escondió con su equipo y evadió más preguntas sobre temas de su faceta amorosa, por lo que otro hombre respondió por ella en términos laborales.

“¿Soltera y contenta?”, indagó el integrante de Lo sé todo, a lo que aquella persona respondió: “Está felizmente, musicalmente, dichosa. Radiante”.

Por último, Carolina Gaitán volvió a aparecer frente a la cámara y agradeció el papel que tuvo el formato de televisión en su carrera, enfatizando en el cariño que sentía por los presentadores y la amistad que generó con las conductoras del proyecto.

“Los amo, les mando mucho amor y son unos chismosos. Los adoro y los llevo en el corazón porque siempre están en cada momentico de mi vida y carrera”, agregó, sonriendo y enviando solo “energías bonitas”.

Por su parte, Ariel Osorio, integrante del equipo del programa de entretenimiento, cerró el tema con un comentario inesperado, donde puntualizó que recibió información al respecto, la cual apuntaba a que Carolina Gaitán no estaba soltera del todo y se encontraba dándose una nueva oportunidad en el amor.

Ariel Osorio, presentador de 'Lo sé todo'.

“Sumando, sumando y sumando. ‘La Gaita’, Carolina Gaitán, definitivamente es un talento increíble. Felicitaciones en esta nueva etapa y también en la nueva etapa del amor. Por ahí me llegó el rumor de que no está sola, a pesar de que terminó con Nicolás Nohra”, dijo.

En los Premios Platino

El próximo sábado 22 de abril, en Madrid, Carolina Gaitán volverá a tomarse el escenario de los Premios Platino 2023, unos galardones que reconocen lo mejor de la industria del cine y la televisión de España y Portugal.

Con esta oportunidad, Gaitán reafirma el excepcional momento profesional que vive. Es que, en los últimos años, la colombiana desarrolla una carrera vertiginosa: el año pasado la vimos cantar en la ceremonia de los premios Óscar el tema principal de la película Encanto, una historia animada de Disney inspirada en la cultura colombiana.

Ahora, junto al mexicano Omar Chaparro y la española Paz Vega, Carolina Gaitán se encargará de presentar la gala de estos premios, uno de los más importantes de toda Europa.

Gaitán, considerada en España uno de los rostros con mayor futuro en la industria del cine y la televisión de Iberoamérica, será la compañera de la actriz española Paz Vega —protagonista de películas como Lucía y el sexo— y del actor, presentador y comediante mexicano Omar Chaparro, el rostro detrás de películas como No manches, Frida.