Carolina Gaitán habría tomado radical decisión en su vida; cerró capítulo con una persona especial

Carolina Gaitán conquistó a millones de personas en el mundo con su talento para la actuación y la música, lo cual la llevó a destacar en escenarios internacionales. La colombiana cautivó con su belleza, su voz y su profesionalismo, al punto de participar en producciones y películas que marcaron una huella en el público.

La cantante habló de su pasado artístico y de los caminos que tomó su carrera. - Foto: Instagram @lagaita

Al brillar en Hollywood y medios internacionales, la cantante se abrió paso a mostrar su potencia musical, su versatilidad actoral y la alta gama artística que la caracterizó desde muy joven. Poco a poco alcanzó sus metas, sumando miles de seguidores en redes sociales, los cuales se interesaron por conocer detalles de su vida personal.

Carolina Gaitán no dudó en mostrarse tal cual es, plasmando ciertos momentos que disfrutó con sus amigos, con sus conocidos y con sus parejas sentimentales. La celebridad enamoró a más de uno con la relación amorosa que llevaba con el empresario Nicolás Nohra, quien protagonizó algunas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, recientemente, el programa Lo sé todo reveló detalles de este vínculo romántico, asegurando que todo se habría terminado entre la actriz y el empresario. El programa de entretenimiento puntualizó que información que recibió fue clara en que ya era algo definitivo con respecto a esta historia.

“Nada menos que una famosa colombiana conocida internacionalmente, actriz y cantante de Hollywood, ella es Carolina Gaitán”, dijo Ariel Osorio al anunciar de quién se trataba.

El presentador del formato indicó que esta relación llegó a su fin y todo apuntaba a que no estarían juntos. No obstante, si fueron enfáticos en que las cosas terminaron en buenos términos y no se trató de un lío grande o polémico.

La cantante estaría de nuevo soltera. - Foto: Instagram @lagaita

“Carolina Gaitán ha roto definitivamente la relación con el empresario Nicolás Nohra. Uno de nuestros flechos de ‘Lo sé todo’ que está bastante dateado nos ha llamado y nos dijo: ‘Vean, señores, les aseguro que la ruptura entre estos dos es definitiva’”, comentó.

“Terminaron en los mejores términos. No hubo acuerdos en algunos hechos de la relación, lo que los llevó a partir cobijas”, agregó.

Elianis Garrido tomó la palabra y afirmó que todo esto era posible en la sociedad, ya que las relaciones no se terminaban únicamente por infidelidades o terceros, sino también por cambios de planes o proyecciones en las vidas.

“La gente está equivocada cuando cree que las relaciones solo acaban por un tercero o tercera en discordia, a veces tener propósitos distantes también termina alejando los corazones por mucho que se amen”, indicó la ex Protagonista de Nuestra Tele.

'Lo sé todo' dio algunos detalles sobre la supuesta ruptura de una famosa colombiana que brilló recientemente en Hollywood pic.twitter.com/GMUnw5LFqR — Ana (@PuraCensura) March 7, 2023

Lo cierto es que Carolina Gaitán continúa enfocada en su trayectoria como cantante y artista, proyectando un camino sólido y exitoso en la industria musical. La colombiana se dio a conocer en las PopStars, programa de Caracol, donde quedó seleccionada para el grupo Escarcha.

Carolina Gaitán reveló por qué se retiró de ‘las Escarcha’, de ‘Popstar’

Carolina Gaitán se retiró de la agrupación cuando era adolescente y quedó en el aire cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar esta decisión. Pese a que mucho se especuló al respecto, 20 años después, la celebridad mencionó el tema en una entrevista.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Carolina Gaitán, conocida en la música como ‘La Gaita’, concedió una entrevista a Carrusel y afirmó que muchas cosas habían cambiado en su vida desde aquella experiencia. En aquel diálogo se sinceró y reveló por qué tomó la decisión de renunciar a este grupo, donde compartía con Natalia Bedoya, Vanesa Noriega, Laura Mayolo e Isa Mosquera.

Carolina Gaitán brilló con su voz en la escena musical. - Foto: Foto tomada de Instagram @lagaita

“Me retiré de ‘PopStars’ porque quería estudiar comunicación social”, indicó la cantante en la revista, despejando por completo cualquier rumor de enemistad con sus excompañeras en aquel entonces.

Pese a los planes y deseos que tenía, Gaitán terminó regresando a la música y ejerciendo un trabajo prometedor en la actuación. Aunque presentó y apareció como reportera, sus caminos la llevaron a cantar e incursionar con sus creaciones.

“También presenté ‘Amorcity corazón’, un espacio en directo de cuatro horas de Citytv; además hacía ‘El metro recargado’, un programa para la ‘Superestación 88.9′. Pensaba que sería comunicadora social, pero terminé en la actuación. Tal vez hubiera sido psicóloga porque me apasiona el comportamiento humano y estudiarlo a profundidad”, mencionó en las declaraciones que dio.