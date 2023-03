Carolina Gaitán derrocha sensualidad con un diminuto bikini

Carolina Gaitán ha logrado brillar en la industria artística colombiana con una variada gama de talentos y habilidades, los cuales la catapultaron a la fama internacional. La celebridad logró conquistar con su estilo, su profesionalismo y el toque personal que le imprimió a cada proyecto en el que participó.

Pese a toda la trayectoria que construyó en la actuación y la música, millones de personas recuerdan a la famosa por su participación en PopStars, escenario que lanzó a la industria musical al grupo Escarcha. La artista quedó entre las ganadoras de aquel reality e impactó a un público diverso.

No obstante, Carolina Gaitán se retiró de la agrupación cuando era adolescente y decidió seguir su carrera por aparte.

Foto: Instagram @lagaita - Foto: Foto: Instagram @lagaita

La belleza de Carolina Gaitán no tiene discusión y ella misma se encarga de reafirmarlo a través de sus redes sociales, en las que tiene cautivados a 4,8 millones de seguidores, con sus fotos de perfil, casuales, en medio de sus proyectos y hasta mostrando el cuerpazo que ha cultivado durante los últimos años.

Pues bien, recientemente, la actriz quiso compartir en su cuenta de Instagram un día de sol y playa en Miami, Estados Unidos. No solo el diminuto bikini que usó fue lo que más llamó la atención, sino también un ‘detalle’ que por poco dejar ver de más, y que sin duda, puso a hacer zoom a más de una persona.

Carolina Gaitán posó con diminuto bikini. - Foto: Foto tomada de Instagram @lagaita

Sin duda alguna, la publicación, que ya cuenta con más de 70 mil ‘likes’, fue elogiada por sus seguidores, que no demoraron en enviarle mensajes por su escultural cuerpo: “Muy hermosa y talentosa, una mujer supernatural”. “Guapísima!”, “Es que usted es una mamasita ❤️”. “Linda ❤️”. “Saludos hermosa ❤️❤️😍😍”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas en las imágenes.

Jéssica Cediel inauguró su cuenta oficial de TikTok con sensual baile en bikini

La belleza de Jéssica Cediel no tiene discusión y ella misma se encarga de reafirmarlo a través de sus redes sociales, en las que tiene cautivados a millones de cibernautas con sus fotos de perfil, casuales, en medio de sus proyectos y hasta mostrando el cuerpazo que ha cultivado durante los últimos años.

La presentadora de La descarga estuvo como invitada de Día a día. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Sin embargo, había una red social que aún no contaba con su presencia y era TikTok, plataforma de videos a la que ya llegó recientemente y en la que se inauguró con un baile cargado de sensualidad y erotismo.

En dicha publicación, la bogotana se muestra con un diminuto bikini amarillo que se entalla a la perfección a su cuerpo y combina con una chaqueta de jean que le da un toque urbano y tranquilo al clip.

Este video se puede ver tanto en la cuenta de TikTok como en la de Instagram. En esta última red social ya ha acumulado más de 33 mil ‘likes’ y un sinfín de comentarios, en los que muchos le agradecen a la presentadora el haber migrado a la nueva plataforma, y otros exaltan las poderosas curvas y la belleza de la colombiana, quien se reparte entre Bogotá y Miami, de acuerdo con sus compromisos laborales.

“Esta DREAM GIRL oficialmente se une a TikTok! Por fin! Después de que tant@s de ustedes me lo habían pedido 🥰🔥 Los espero por ashaaaaaa en mi ÚNICA CUENTA OFICIAL: @jessicacedieloficial en TikTok! Besos! Los quiero 🐥”, escribió Jéssica en su publicación de Instagram, obteniendo respuestas como: “Era justo y necesario. Divinaaa♥”. “Ahora entiendo por qué el sol es amarillo 😍”. “Por eso me gusta mucho el pollito 🐥 😂”. “Hermosa, pero no le vuelvas a prestar el traje a la Liendra para el Carnaval”. “Qué silueta tan esbelta y sensual junto a esa tanguita amarilla que resalta toda tu belleza y estilo 🤤😍🤤😍”.

Jessica Cediel - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Por su parte, en su cuenta de TikTok aparece el siguiente texto: “Dream girl 🌼💛☀️🌴 Bienvenidos a mi ÚNICA cuenta oficial ! 🌺🌈”, dejando claro que ese perfil es el único manejado por la presentadora, pues hay muchos otros perfiles con miles de seguidores que han copiado la mayoría del contenido que Cediel publica en sus otras redes sociales, todo sin su autorización. Por eso ella les puntualiza a sus seguidores la cuenta que deben seguir.