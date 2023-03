Catherine Siachoque se renueva con un cambio de look que la hace ver más joven y radiante

Catherine Siachoque es una actriz nacida en Bogotá que, por su versatilidad y adaptación en la actuación, se ha destacado a nivel nacional e internacional.

Catherine Siachoque, actriz colombiana. - Foto: instagram @Catherine Siachoque

La sombra del deseo, Tan cerca y tan lejos, Amantes del desierto, Tierra de pasiones, Sin senos no hay paraíso, El final del paraíso y Oscuro deseo, de Netflix, son algunos proyectos audiovisuales en los que se ha destacado.

Igualmente, se ha destacado notablemente como modelo para importantes marcas del mundo entero, por lo que se ha convertido en todo un referente de la moda y una mujer a la que sus seguidores y seguidoras admiran.

A diario son millones los mensajes de mujeres y hombres que le piden consejos de belleza, le preguntan cómo hace para tener una figura tan atlética y hasta le comentan ciertos aspectos de su vida para que ella pueda darles los tips que considere.

Igualmente, Siachoque sabe perfectamente cómo estar a la moda, desde accesorios, maquillaje, procedimientos estéticos y cambios de look. Durante mucho tiempo, esta mujer ha lucido un cabello con luces más claritas de lo normal o con una cabellera totalmente rubia. No obstante, esta semana sorprendió a sus millones de followers con un cambio radical.

La actriz ha sorprendido en varias ocasiones con sus cambios de look - Foto: @catherinesiachoque

Pese a que el corte no fue tan diferente, lo que hace que para algunos se vea tan diferente y hasta sensual fue el cambio de color a negro oscuro.

“Dios, qué bella se ve pelinegra a esta mujer no le pasan los años😍😍😍”, “Esta mujer como se ponga siempre se ve hermosa”, “Como se conserva? además se ve súper natural y fresca🔥”, “Esta vieja es una bomba como quiera que se vista o se pinte su cabello me encanta ella”, son algunas de las reacciones de los internautas al ver el antes y el después.

Desde 2019, Catherine Siachoque decidió entrar a estudiar en la Universidad de Miami, mientras compaginaba su profesión de actriz. Sin embargo, en 2022, la colombiana sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con la noticia de que había comenzado a estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard.

“Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho... Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard aprendiendo de mis profesores todos unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida”, expresó en el mensaje que acompañaba la publicación.

La modelo alentó a sus fanáticos para que no se rindan a seguir sus sueños y para que entiendan que la edad no debe ser una limitación. “No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida”, escribió.

Finalmente, les dio las gracias a todos por apoyarla y acompañarla siempre, y al mismo tiempo pidió disculpas porque ha estado tan ocupada que no ha podido dedicarle mucho tiempo a las redes sociales.

Hace más de 25 años, Catherine ha compartido su vida sentimental con el también actor Miguel Varoni. Aunque los han señalado porque hasta el momento no han tenido hijos, ambos afirman que son muy felices así y que viven su amor a su manera.

Una de las parejas más estables de la televisión hispanoamericana. - Foto: Instagram @catherinesiachoque

Catalogada como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, se conocieron en 1997 cuando grababan la telenovela Las Juanas, del Canal RCN. Aunque al principio Siachoque pensó que era bastante odioso, fue en un pasillo de avión donde se flecharon automáticamente.