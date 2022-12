“Los sueños se cumplen”: Catherine Siachoque sorprende al aparecer en pantalla de Times Square; estuvo junto a Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión nacional e internacional. Este romance inició hace más de dos décadas, durante las grabaciones de la exitosa novela conocida como Las Juanas, donde compartieron y tuvieron un acercamiento distinto.

Con el paso del tiempo, la pareja de artistas se robaron las miradas de los curiosos, quienes se interesaron por saber sobre sus vidas personales, sus proyectos a futuro y los momentos importantes que atravesaron en sus carreras.

Recientemente, Catherine Siachoque sorprendió a sus fieles seguidores de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para publicar un inesperado video en el que se le veía recorriendo las calles de Nueva York en compañía de su pareja, Miguel Varoni. Este contenido funcionó como escenario para compartir con sus fanáticos la noticia de que había aparecido en una de las famosas pantallas de Times Square.

A través de un video, la famosa actriz mostró parte de los icónicos lugares de la famosa ciudad norteamericana, relatando un poco de sus experiencias y lo agradecida que estaba con el entorno. Varias personas se acercaron a Varoni y Siachoque para tomarse una foto y celebrar el orgullo colombiano por el mundo.

“Estamos en un sitio que para mí es indispensable y es la catedral de San Patricio; además de ser un sitio bellísimo, esta parte emocional que me conecta con lo que yo creo y siempre busco como un espacio para agradecer. También estamos en el famosísimo Rockefeller Center. Cuando se enciende ese árbol de Navidad que está allá atrás se da inicio oficialmente a la Navidad”, se escucha en el video, mientras la pareja camina y se da algunos gestos de cariño.

Al llegar a Times Square, Catherine Siachoque mostró las imágenes protagonizadas por ella en una de las pantallas grandes del lugar. Quienes la acompañaron celebraron este logro y aplaudieron que cumpliera este sueño.

“Esa era la gran sorpresa que me tenían, que les teníamos espectaculares, estoy feliz”, dijo, a lo que Varoni respondió: “Hay niveles, papá”.

Para finalizar, la celebridad publicó un mensaje en Instagram, donde agradeció y festejó este sueño que se le hizo realidad en su carrera como actriz, artista y modelo.

“Los sueños se cumplen! Ver el apellido Siachoque en las pantallas de Time Square es algo que me llena de profundo orgullo y gratitud. Gracias a todos y cada uno de ustedes que siguen mi trabajo y me apoyan en este camino que recorro con amor para ustedes! Sigamos soñando en grande y trabajando duro. Gracias @angelacalderom @alejandrorendonn por hacerlo posible! Qué gran sorpresa y que bella manera de cerrar este 2022″, escribió.

Catherine Siachoque habló sobre el aspecto de Miguel Varoni

En la actualidad, esta pareja de actores ha consolidado un amor sólido que ha superado rumores y distancias por sus proyectos laborales. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para ambos.

Hace unos meses empezaron a circular imágenes de Miguel Varoni por las que muchos de sus seguidores se preocuparon, pues el aspecto del actor se notaba demacrado y más delgado de lo que se estaba acostumbrado a verlo.

Varoni fue interrogado por ello y aseguró que había cambiado su estilo de vida con una fuerte rutina de ejercicio y dieta. Sin embargo, luego se supo que en realidad había estado afrontando su contagio con el covid-19 y no estaba comiendo

En entrevista para People en Español, Catherine Siachoque aseguró que no está muy convencida con el aspecto de su pareja, pero que el actor presume de su delgadez como en sintonía de orgullo.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’, dice”.