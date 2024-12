Pero más allá de la diferencia de edad y de la fama de mujeriego del actor, muchos dudaban de que una pareja de actores en el pico de la popularidad pudiera tener futuro. Casi ninguna relación había logrado sobrevivir antes en Hollywood y no parecía que fuera a ser diferente con ellos.

A pesar de todo eso, el camino no ha sido fácil. En una reciente entrevista con la revista Vanity Fair, la actriz dejó claro que lejos de tener un matrimonio perfecto, donde todo es color de rosa, ambos han enfrentado enfermedades, chismes de los tabloides y hasta una separación . Pero siempre han sabido resolver las cosas.

Luego vinieron unos años llenos de felicidad. Durante ese tiempo, Michael fue aclamado por sus actuaciones en Traffic (2000) y Wonder Boys (2000), Catherine se ganó el Óscar por su rol en Chicago (2002) y tuvieron a Carys, su hija menor. Además, vivían en Bermudas, un lugar que ella recuerda como un paraíso.

En una entrevista con The Guardian, Michael dijo que su cáncer era producto del sexo oral. Una declaración que le dio la vuelta al mundo e indignó a Catherine.

Ese primer percance no fue un obstáculo. El actor optó por enviarle flores junto con una disculpa y siguió llamándola. S alieron varias veces durante los meses siguientes, aunque ella siempre iba con alguna acompañante o con su hermano . Hasta que, finalmente, le aceptó una invitación a su casa de verano en Mallorca.

Los problemas comenzaron en 2010, cuando a Michael le diagnosticaron un cáncer de garganta en estado avanzado. La enfermedad fue tan fuerte, que muchos creyeron que el actor no iba a salir con vida. Para entonces ya vivían en Nueva York, y la tranquilidad que habían tenido en el Caribe había sido reemplazada con el asedio de los paparazzis y los periodistas.

Eso no ayudaba a Catherine en la dura tarea de apoyar a su esposo en el momento más difícil de su vida, pues como alguna vez le dijo al Daily Telegraph: “Nunca antes tuve que lidiar con algo así y no sabía qué hacer. Sentía que no tenía las herramientas emocionales para hacer frente”.