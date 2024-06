Celine Dion abre su corazón y muestra la realidad de su enfermedad en documental: “Es mi carta de amor a ustedes”

“No estoy muerta”, declaró la cantante a la AFP en la alfombra roja el lunes, antes del estreno del desgarrador, pero también alegre documental ‘I Am: Celine Dion’ (Soy: Celine Dion).

“Siento que todavía tengo mucho apoyo y mucho amor y espero que este documental ayude, porque a mí me ayudó mucho”, dijo, detallando su gratitud a su familia, a su equipo médico y a sus fans en esta “lucha eterna” y diaria.

La artista de 56 años, conocida entre otros éxitos por “My Heart Will Go On”, de la banda sonora de “Titanic”, reveló en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPR), un trastorno autoinmune progresivo que no tiene cura, y que le obligó a cancelar indefinidamente sus actuaciones.