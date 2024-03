Cientos de personas llegaron a las afueras del Simón Bolívar para ver gratis el Estéreo Picnic; armaron ‘pogo’ con Blink-182

Un clímax con Blink-182 y The Offspring

Indudablemente, el clímax llegó el domingo con las dos últimas presentaciones en el escenario principal. The Offspring llenó por completo el lugar y calentó motores, hubo coros, saltos y pogos. La agrupación californiana interpretó todos sus éxitos: Want you Bad, Gotta Get Away, The Kids aren’t Alright, You’re Gonna Go Far Kid, y muchos más, haciendo un repaso por su discografía y preparando un público que se negó a moverse para asegurar un buen lugar de cara al gran cierre.