Cintia Cossio reveló cómo lleva su cuenta de OnlyFans y la crianza de su hijo: “él ya tiene conocimiento”

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más populares del país. La hermana del también influencer Yeferson Cossio tiene más de cinco millones de seguidores en sus redes sociales. Allí, suele publicar bromas, videos de humor y fotos de su tonificado cuerpo. Vale la pena resaltar que también hace contenido para OnlyFans y esto le ha generado varias críticas

Cossio reveló en sus redes sociales una situación familiar que está atravesando, luego de recibir un sinfín de comentarios y preguntas sobre su hijo y su participación en la plataforma de contenido para adultos.

En sus redes habló sobre las muchas críticas que le llegan por tener su perfil en esta red social, y en especial decidió aclarar un tema, debido a que la estaban tachando hasta de “mala mamá”.

En una publicación en su cuenta de Instagram explicó varios puntos sobre el asunto. En primer lugar manifestó que su hijo Thiago no tiene acceso a internet. También explicó que su hijo tiene conocimiento de las fotos que Cossio sube a la plataforma, sin embargo, explicó que “he sido una mamá con tanta autoridad y tan enfocada, que a su edad no le oculto nada y aún así me respeta y me ama”, explicó.

Por otro lado, señaló que ella puede subir lo que quiera a sus redes sociales y manifestó que ella es una dama, y que “por algo llevo 11 años con el mismo nombre, y tengo un hijo tan feliz. Así que tranquilos que Johan y yo estamos criando un hijo sin mentiras, con mucha salud mental y madurez para que afronte lo que sea de grande”, señaló Cossio.

La influenciadora también explicó que ella tiene OnlyFans, pero que a su vez, su hijo tiene unos papás a los que nunca verá ser infieles, jamás los verá peleando, tomando alcohol, faltándose al respeto, por lo que recalcó que en la crianza existen cosas más importantes.

“Nos enfocamos tanto en los valores de Thiago que él sabe que puede tener todo lo material que quiera, y no le interesa, porque a él le inculcamos los verdaderos valores, independientemente de mi Only”, concluyó Cossio.

¿Cintia Cossio está embarazada? Esto explicó

Tanto Cintia como Jhoan demuestran que su hijo es el motor de sus vidas y quieren lo mejor para él, motivo por el que sus seguidores los felicitan constantemente por la labor que hacen como padres. Algunos de ellos quisieran que la pareja volviera a tener un bebé, por lo que se emocionaron luego de que se divulgara un rumor de que la mujer estaría embarazada.

Esto ocurrió luego de que ella publicara un video de humor respecto a cómo son las compras de las mujeres y cómo son las de los hombres cuando van a un supermercado. Allí, el influencer tomó unos preservativos y un champú, y manifestó que no necesitaba más. La respuesta de la hermana de Yeferson dio de qué hablar, pues dijo que “¿Pa’ qué preservativos? Vea lo que voy a comprar”, mientras mostraba un tarro de complemento nutricional para mujeres embarazadas y los rumores de que estaba en este estado no se hicieron esperar.

Hace poco, la creadora de contenido habilitó la caja de preguntas en su Instagram y un internauta aprovechó para preguntarle si era cierto lo que se decía, a lo que ella respondió: “Yo no sé los medios de dónde sacaron eso. A mí me mandan demasiadas noticias dizque yo estoy embarazada. ¡¿Qué?! ¿Estoy embarazada y no sabía? Yo estoy menstruando normal”. En este sentido, los rumores culminaron ahí y de momento, se cerró el tema.