¿Cintia Cossio está embarazada? Esto dijo la creadora de contenido sobre el tema

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más populares del país. La hermana del también influencer Yeferson Cossio tiene más de cinco millones de seguidores en sus redes sociales. Allí, suele publicar bromas, videos de humor y fotos de su tonificado cuerpo. Vale la pena resaltar que también hace contenido para OnlyFans.

La mujer tiene una relación amorosa con Jhoan López, quien también hace contenido en las redes sociales y suma casi tres millones de seguidores. Ellos llevan un largo tiempo juntos, más de 10 años, y hace alrededor de siete años se convirtieron en padres. En aquella época, la paisa no tenía los recursos económicos que tiene hoy en día y le tocaba luchar diariamente para que su hijo se pudiera alimentar. En más de una ocasión ha contado que tuvo que trabajar limpiando casas para reunir el dinero suficiente para ella y para su familia.

Ahora los creadores de contenido y Thiago, como se llama el niño, viven una realidad completamente diferente. Y es que gracias a los ingresos que tienen por las redes sociales se pueden dar ciertos lujos. Por ejemplo, los padres del menor le dieron una cuatrimoto como regalo de cumpleaños, pues aseguraron que la estaba pidiendo hace mucho tiempo.

¿Cintia Cossio está embarazada?

Tanto Cintia como Jhoan demuestran que su hijo es el motor de sus vidas y quieren lo mejor para él, motivo por el que sus seguidores los felicitan constantemente por la labor que hacen como padres. Algunos de ellos quisieran que la pareja volviera a tener un bebé, por lo que se emocionaron luego de que se divulgara un rumor de que la mujer estaría embarazada.

Esto ocurrió luego de que ella publicara un video de humor respecto a cómo son las compras de las mujeres y cómo son las de los hombres cuando van a un supermercado. Allí, el influencer tomó unos preservativos y un champú, y manifestó que no necesitaba más. La respuesta de la hermana de Yeferson dio de qué hablar, pues dijo que “¿Pa’ qué preservativos? Vea lo que voy a comprar”, mientras mostraba un tarro de complemento nutricional para mujeres embarazadas y los rumores de que estaba en este estado no se hicieron esperar.

Hace poco, la creadora de contenido habilitó la caja de preguntas en su Instagram y un internauta aprovechó para preguntarle si era cierto lo que se decía, a lo que ella respondió: “Yo no sé los medios de dónde sacaron eso. A mí me mandan demasiadas noticias dizque yo estoy embarazada. ¡¿Qué?! ¿Estoy embarazada y no sabía? Yo estoy menstruando normal”. En este sentido, los rumores culminaron ahí y de momento, se cerró el tema.

Yeferson Cossio, hermano de Cintia, reveló que volverá a Colombia

A través de un en vivo que realizó para sus seguidores en Instagram, el influencer reveló que su vida ha cambiado completamente desde que vive en Japón y es que la libertad y la seguridad de caminar tranquilamente por la calle lo hacen sentirse cómo una persona común y corriente, algo que no disfruta en Colombia por la popularidad y la controversia que genera.

En esta línea, lo que más llamó la atención de sus seguidores de su revelación es que deberá volver al país, pero no como creen algunos, pues lo hará para irse del todo al país asiático. “Yo regreso en octubre, pero solamente regreso, bueno tengo muchos compromisos allá, y regreso es hacer los trámites para ya venirme con mis perritos”, aseveró de manera contundente Cossio.