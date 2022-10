Carolina Cruz habló sobre el hombre que dijo que ella era insoportable

Carolina Cruz se ha posicionado como una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas del momento, debido a la amplia trayectoria que ha construido en los medios nacionales.

Asimismo, la famosa ha cautivado a miles de personas por su paso en distintos proyectos de televisión, en los cuales ha generado empatía y cariño con el público y los usuarios de las redes sociales. Incluso, ha recibido mucho apoyo en su proceso personal que lleva en la actualidad, luego de que confirmara de forma oficial la ruptura sentimental que atravesó con Lincoln Palomeque, su pareja por más de diez años.

Ahora, la vallecaucana vuelve a estar en el ojo público, y no precisamente por su belleza o por las confesiones que hace a través de sus redes sociales sobre su vida personal.

Todo inició con lo vivido en el set del programa matutino del canal Caracol Día a día, en el que una mujer que integraba el grupo de actores que estaba promocionando la obra El principito, el musical, se desmayara en plena transmisión en vivo.

Mujer se desmayó en vivo 😲 pic.twitter.com/Eqr7JngRvY — Ana (@PuraCensura) October 13, 2022

Ante este preocupante momento, la producción del programa y una de sus presentadoras, Carolina Soto, tuvieron que actuar con rapidez para atender a la actriz; asimismo, se envió el programa a un corte de comerciales.

Sin embargo, ni la presentadora Carolina Cruz, ni el invitado al programa Mr. Black, reaccionaron ante el hecho; quedaron en un estado de quietud que también sorprendió a todas las personas que observaban en ese momento el programa, pues también esperaban que auxiliaran a la actriz.

Ante esto, Cruz ha sido muy criticada en las redes sociales por su falta de empatía y no sumarse a socorrer a la persona que se desmayó. Y es que los televidentes no perdonaron su reacción, desatando una ola de comentarios negativos.

Un usuario identificado como Sebastián García, a través de la plataforma de TikTok, aprovechó la polémica para expresar públicamente su experiencia trabajando en el pasado con la presentadora y, señaló, que no fue muy grata. También contó sobre la actitud de Carolina Cruz a la hora de trabajar.

“Les tengo un chisme. Hace muchos años, yo fui community manager en una agencia de publicidad y una de nuestras cuentas era una ONG de la que esta señora era embajadora. Pues resulta que, en los cubrimientos yo tenía que pedirle fotos, video o cápsulas para las redes sociales o para sacar contenido para la organización, y siempre que le pedíamos algo era con cara de m1rd4″, inició su video.

Además, en la grabación, el joven aseguró que trabajar con ella era terrible porque siempre tenía mala actitud, pero que una vez prendían las cámaras actuaba como si nada.

“Siempre que le pedíamos algo era con una cara de m1erd4, así como que pereza estar aquí, pero se prendía la cámara y (cambiaba), se apagaba la cámara, e inmediatamente volvía a su actitud de m1erd4, su tono de m1erd4, su cara de m1erd4, sus ganas de no hacer nada. Y trabajé con muchas otras personas que son embajadoras de esta organización y ninguna era así, solamente ella, realmente era terrible trabajar con ella. Por lo que, no me sorprende su actitud”, culminó.

Recientemente, a través de la caja de preguntas de las historias de Instagram, Carolina Cruz decidió hablar sobre los polémicos comentarios que dio el joven, gracias a varias inquietudes de sus millones de seguidores que le tocaban el tema.

En la primera pregunta sobre la polémica situación, un usuario le cuestionó si es verdad lo que “andan diciendo” de ella, pero Carolina parece no entender sobre lo que hace referencia. En otra historia, ella asegura que no tiene TikTok, por lo que no sabe qué ocurre en dicha plataforma, pero luego le preguntan “qué piensas de lo que dicen que eres insoportable”, por lo que ahí sí da su respuesta.

“Yo creo que la gente que empezó a trabajar conmigo, hace muchos años, en ese momento no existía el TikTok y creo que tuvimos mujeres, nunca he trabajado con hombres”, señaló la modelo. También agregó que, “Yo creo que es que para decir uno que una persona es insoportable, en realidad tiene que ser porque la ha tratado porque estuvo con ella y porque le pareció insoportable. Entonces no me queda bien responder esa pregunta porque yo puedo decir que no soy insoportable, no me considero así, pero la gente que no me conoce puede pensar otra cualquier cosa porque le llega un chisme, por un comentario, por una reacción de momento”.