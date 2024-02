Clara Chía terminaría víctima de su propio invento; jugada contra reconocido periodista le saldría ‘cara’

“Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad. Acababa de llegar a la cafetería. Durante una hora estuve rodeado de policías, a quienes entregué mi documentación y les señalé que si no estaba detenido aquello tenía que acabarse ya porque si no, me estaban reteniendo irregularmente”, apuntó.