Claudia Bahamón destapó la verdad de su ausencia en ‘MasterChef Celebrity’; la afectó complicación de salud

MasterChef Celebrity sigue su curso y continúa siendo uno de los programas favoritos de los televidentes colombianos. Para el año 2024 estrenó su sexta temporada, la cual desde el inicio contó con un elenco de calidad y lleno de personalidades reconocidas, como actores y actrices, humoristas, cantantes, deportistas y más.

Otra de las grandes novedades que tuvo esta edición fue la ausencia del chef chileno Christopher Carpentier, quien se tuvo que retirar por problemas de salud y fue reemplazado por la chef mexicana Adria Marina, quien ha demostrado tener un paladar difícil de conquistar.

Claudia Bahamón | Foto: Foto: Captura de pantalla / Canal RCN

Como todas las ediciones, la presentadora del reality show de cocina más importante de Colombia es Claudia Bahamón. Aunque siempre es muy activa en el programa, los internautas han notado su ausencia en los últimos capítulos, 38, 40 y 41, siendo este último un reto de eliminación en el que el actor Víctor Mallarino tuvo que abandonar la cocina al no lograr un plato de dulce.

¿Por qué Claudia Bahamón no está en MasterChef Celebrity?

Tanto los concursantes como los internautas quedaron sorprendidos con la repentina ausencia de Claudia Bahamón en el episodio 38; aunque regresó para el capítulo 39, se tuvo que ausentar nuevamente en el 40 y 41, y nadie supo el porqué.

En estos capítulos, los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina se inventaron la dinámica de que cada participante creara una razón que justificara la ausencia de la presentadora del programa. Aunque muchas de las razones eran posibles, la actriz Cony Camelo mencionó que Claudia no había ido al programa porque había tenido una pelea con la chef mexicana Adria Marina por un vestido. Sin embargo, esto no fue cierto.

Recientemente, fue la misma Claudia Bahamón quien a través de su cuenta oficial de X destapó la razón por la que no está: problemas de salud reiterativos, la volvió a enfermar una crisis respiratoria que la había aquejado hace algunos meses.

“No estaré nuevamente y acá les cuento qué pasó. Resulta que hace unos retos venía sintiendo que la voz se me iba, pero lo sentía como en el pecho. Si están pegados (al programa) se dieron cuenta de que falté a un reto. Bueno pues, me pusieron un boost de corticoides y logré ir al reto siguiente, pero al finalizar el día caí muy mal y me fui de urgencia y ahí sí, incapacitada”, empezó contando Bahamón.

Para los que preguntan por qué he faltado a #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/sJWvygRN2U — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) August 3, 2024

Para dar un poco de calma a sus seguidores, Claudia aseguró que esto ocurrió en mayo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y que en este momento se encuentra perfecta y está de vacaciones con su familia.

“Como hacía un año me había dado el neumotórax, pues parece que los pulmones no aguantan tanto y ajá, caí en una crisis respiratoria, nada grave, pero, el médico muy cuidadoso me examinó mientras yo le decía ‘doc, necesito que me ponga algo que milagrosamente me mejore porque yo mañana tengo que regresar a trabajar’”, agregó.

La afección pulmonar de la presentadora fue bastante delicada, por lo que el médico la incapacitó cinco días. Esto no le gustó nada a Claudia, pues por día se graban dos capítulos del reality, por lo que aprovechó para pedirles disculpas a los seguidores del programa, ya que no le gusta faltar.