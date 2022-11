¿Cómo lo hizo? Adele desapareció en el escenario y sorprendió a todos los asistentes

Adele es una de las artistas británicas más reconocidas, gracias a la potencia de su voz y a la letra de sus canciones, que logran cautivar a más de uno. Recientemente, la cantante se presentó en un concierto en Las Vegas, luego de haber aplazado dicho evento durante 10 meses y varios se llevaron una grata sorpresa.

La artista se está presentado cada fin de semana en el Caesars Palace, al final de su espectáculo, la cantante de Hello desaparece, representando las características de la ciudad en la que famosa ha llevado a cabo sus presentaciones.

La cantautora ha recibido muchas críticas y ha sido la protagonista de varias polémicas, durante este año, luego de anunciar la cancelación de sus presentaciones Weekends with Adele a principios de año, más exactamente en el mes de enero.

La cancelación se dio porque la mitad del equipo de la famosa dio positivo para covid-19, razón por la que no podía llevar a cabo sus shows; sin embargo, varios de sus seguidores se molestaron porque él anunció se dio un día antes de la fecha en la que se debía dar inicio a las presentaciones; además, varios de sus fanáticos ya estaban abordo del avión que los llevaría a Las Vegas.

Antes de volver a los escenarios, la británica fue sincera con sus seguidores y les comentó como se sentía por medio de un video que compartió por medio de su cuenta personal en Instagram. “Estoy muy emocionada, increíblemente nerviosa, pero no puedo quedarme quieta porque estoy emocionada (…) Tal vez sea porque no empecé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es noche de estreno, tal vez sea porque el Hyde Park fue muy bien (…) Pero es seguro decir que nunca he estado más nerviosa antes en un espectáculo en mi carrera, pero al mismo tiempo desearía que hoy fuera mañana”.

Adele’s exit from her Vegas residency is magical🪄 pic.twitter.com/KvfstHc6Qr — Colyn (@colynelliott) November 19, 2022

Luego de dar comienzo a los espectáculos, quienes han contado con el privilegio de verla en primera fila han asegurado que la majestuosidad del evento rompe todas las expectativas. Al final, del show, la cantante británica, es envuelta por una lluvia de papeles color rosa, que caen del techo, posteriormente la cantante desaparece como por arte de magia.

That slow motion of @Adele magically disappearing at the end of her show though…🤯 pic.twitter.com/KZ0sH1KEP3 — Adele Now (@AdeleNowuk) November 21, 2022

Luego del exitoso regreso de Adele a los escenarios, los fanáticos de la cantante tendrán el placer de verla los fines de semana en el Coliseo del Caesar Palace en Las Vegas hasta el 25 de marzo de 2023. Cabe mencionar, que recientemente sumó dos fechas especiales a sus presentaciones, el 30 y 31 de diciembre, para darle la bienvenida al Año Nuevo como se debe.

Adele se sincera sobre sus problemas con el alcohol en el video de ‘I drink wine’

Como era de esperarse, Adele vuelve a envolver a sus fans en un mar de nostalgia y emocionalidad con el nuevo video de “I drink wine”, el que sería el tercer sencillo que lanza de su último álbum, ‘30′, igual de biográfico a sus proyectos musicales anteriores.

Luego de ver cómo la cantante logra dejar atrás su refugio en “Easy on me”, donde pudo superar la ruptura de su matrimonio con Simon Konecki, y luego le pide a Dios que la mantenga firme en sus decisiones con la letra de “Oh my god”, ahora Adele nos muestra cómo ha tenido que superar las tentaciones de su pasado ahora que es una mujer divorciada.

El videoclip de “I drink wine”, que muchos pensaron que iba a ser el primer sencillo en promocionarse del álbum, Adele rememora el duro camino que ha atravesado con el alcohol, al que la cantante era casi adicta y la llevó a lugares muy oscuros de su vida, como se puede evidenciar en un tramo del clip de 7:04 minutos.

Primero se ve a Adele ataviada en un vestido largo de lentejuelas doradas, recostada en un flotador navegando por un lago, donde se ve de niña cuando todo la divertía, sin embargo, ahora “solo toma vino”. Con una copa de dicha bebida en la mano, Adele ahora se enfrenta a la tentación del amor y la pasión, que la envuelve a través de un modelo súper sexi que la rodea y ella misma tiene que dejar ir, siempre aferrada a su copa de cristal.

El paso siguiente del video es ver a Adele pelear contra varias copas de vino que varias bailarinas y nadadoras de nado sincronizado le quieren hacer beber, en el tramo más oscuro del lago, reflexionando sobre la adicción que alguna vez estuvo propensa a sufrir y tuvo que atajar de raíz.