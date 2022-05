Adele celebra sus 34 años y una exitosa carrera artística

La gran cantante británica Adele celebra este jueves 5 de mayo sus 34 años de vida, quien tiene hasta la fecha cuatro discos de estudio y las ventas de estos superan los 115 millones de copias, incluyendo las físicas y digitales. Vive con su actual pareja en los Estados Unidos, Rich Paul.

La artista inició su carrera desde 2006, cuando se graduó de la Brit School y firmó contrato ese mismo año con XL Recordings, pero no fue sino hasta dos años después, en 2008, cuando lanzó su álbum debut titulado 19, en el que se dio a conocer ante el mundo entero.

El mismo que la puso como la número 1 en la lista británica de álbumes. Hasta el momento ha sido certificado ocho veces platino en Reino Unido y triple platino en los Estados Unidos. Este contó con canciones como Chasing pavements, Hometown glory, Crazy for you, entre otros.

La cantante de Londres tuvo un éxito sorprendente en 2011 con su segundo álbum, titulado 21. Rompiendo así casi todos los récords, también en los Estados Unidos, y la sentida interpretación de su exitosa canción Someone Like You en los Brit Awards en el año 2011 es considerada como una de las mejores actuaciones en directo de ese año, según Milenio.

Adele lanzó su segundo álbum de estudio, al que nombró 21, el 24 de enero de 2011 en Reino Unido y el 22 de febrero en EE. UU., en el que una ruptura amorosa sirvió como inspiración para dar origen a canciones como Rolling in the deep, Turning Tables, Take it all, Don´t you remember, Set fire to the rain, entre otros grandes éxitos.

Es álbum llegó a ubicarse como número uno en más de 26 países, entre los que cabe mencionar Australia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y Reino Unido. El mismo estuvo antecedido por el lanzamiento de Rolling in the Deep, la canción principal que llegó también a ser la primera en el listado del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y la segunda en la lista de sencillos de su país natal.

En ese mismo año, la cantante empezó su historia de amor con quien sería el padre de su hijo, Simon Konecki, y quien fue su esposo por aproximadamente siete años, hasta que se confirmó su ruptura en el mes de marzo del 2021, según El País.

En 2012, Adele interpretó en la 85° edición de la entrega de los premios Óscar su canción Skyfall, que fue la banda sonora de la icónica película del atractivo James Bond, cuyo nombre llevaba el título de la misma: Operación Skyfall. Esa vez la artista se llevó el premio a mejor canción original.

Posteriormente, en 2015, la cantante lanzó su canción Hello, que nuevamente la llevó a ocupar el primer lugar en la lista británica de sencillos, luego de vender más de 330.000 copias. Asimismo, en el Billboard Hot 100 y logró récord luego de vender 1.1 millón de copias en digital en su primera semana.

De igual manera, rompió otra meta, luego de alcanzar más de 27,7 millones de visualizaciones durante sus primeras 24 horas al aire en su canal de YouTube. De ese álbum hicieron parte éxitos como When we were young, Remedy, Love in the dark, All i ask, entre otros.

Su más reciente álbum fue lanzado el pasado 5 de octubre del 2021, cuando dio a conocer adelantos del sencillo principal del que sería su cuarto álbum hasta el momento, Easy on me, pero fue lanzada oficialmente el 15 de ese mes, cuando rompió los récords establecidos por las plataformas de streaming, Spotify y Amazon Music de la canción con mayor cantidad de reproducciones en un solo día.

Ese álbum demostró al mundo entero que a la gran artista británica no le importa ir a la vanguardia en cuanto a ritmos y géneros musicales, dado que sus acordes allí evidenciados dejan ver que la cantante sigue vigente, aunque pase el tiempo.

En ese trabajo discográfico, hay una canción llamada My little love, dedicada a su hijo, en el que en plena grabación, rompe en llanto y menciona, entre otras cosas, que a veces se siente sola. Además de otras canciones como Oh my God, Can i get it, To be loved, entre otros.

La británica se ha caracterizado porque sus letras son muy profundas y narran situaciones de la vida real, con las que muchos de sus fanáticos se sienten identificados y lo han hecho por años.