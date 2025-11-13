Un nuevo rumbo: Adele debutará como actriz en importante película de Tom Ford; hablaría de amor, traición e identidad

La cantante y compositora Adele hará su debut actoral en la nueva película de Tom Ford, quien llevaba aproximadamente casi una década sin dirigir un largometraje.

El filme estará basado en el libro Cry to Heaven (Un grito al cielo) de la autora de Entrevista con el vampiro Anne Rice y contará con un reparto estelar.

Según informa Deadline, aparte de la ganadora de 16 premios Grammy y un Oscar a mejor canción original, Cry to Heaven contará en su elenco con Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson y el joven ganador del Emmy, Owen Cooper.

Adele debutara en cine. | Foto: Agencia EFE

Completan el reparto Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann y Lux Pascal.

Además de dirigir, Ford firma el guion y producirá a través de Fade to Black. Actualmente, la cinta se encuentra ya en preproducción en Londres y Roma y tiene previsto comenzar a rodarse en enero, de cara a un estreno a finales de otoño de 2026.

Ambientada en la Italia del siglo XVIII, la novela de Rice sigue a un noble veneciano y un castrato (un cantante masculino sometido a castración para conservar la voz aguda de su niñez) que tratan de hacerse un hueco y triunfar en el mundo de la ópera.

Entre los temas que aborda la historia se encuentran el amor, la traición, la identidad y la búsqueda de libertad, tanto artística como personal.

La película no solo marca la primera incursión de Adele como intérprete en la gran pantalla y el regreso de Ford a la dirección de largometrajes, sino que además vuelve a reunir al cineasta con Taylor Johnson, con el que trabajó en Animales nocturnos y con Firth, que protagonizó su ópera prima, Un hombre soltero, haciéndose con la Copa Volpi a mejor actor en el festival de Venecia.

Este no es el primer acercamiento de la intérprete de 'Rolling in the deep’, ‘Hello’, ‘Set fire to the rain’, entre otros, con el cine, pues para el año 2012 firmó la canción 'Skyfall’ para la película de James Bond, con la que fue reconocida y ganó el Oscar a Mejor canción original.