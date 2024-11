Video | Adele tuvo su aparición en ‘Yo soy Betty, la fea’; así fue su icónica participación

‘Yo soy Betty, la fea’ es una de esas telenovelas que sigue estando en el corazón de la gente, sin importar el paso del tiempo. Creada por el brillante Fernando Gaitán, esta producción no solo alcanzó el éxito en Colombia, sino que logró conquistar a audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno internacional.

La historia de Betty, una joven inteligente y talentosa que desafía los estándares de belleza convencionales, dejó una marca profunda en el público. A lo largo de sus episodios, la serie se destacó no solo por su trama única, sino también por la aparición de diversas celebridades que, con sus cameos, aportaron un toque especial a la historia.

Sí, Adele, la artista detrás de grandes éxitos como “Rolling in the Deep” y “Someone Like You”, tuvo una participación en la adaptación estadounidense de la serie, ‘Ugly Betty’, que fue uno de los muchos remakes internacionales inspirados por la historia original.