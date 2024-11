Adele, la artista británica de 36 años más destacada en el ámbito de la música pop, ha alcanzado un éxito global impresionante, con más de 120 millones de copias vendidas entre discos y sencillos. Su impacto en la industria musical es indiscutible, no solo por sus altas cifras de ventas, sino también por su presencia en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, donde se ha consolidado como una de las voces más escuchadas.

Con canciones icónicas como Someone Like You, Set Fire to the Rain, Rolling in the Deep, Hello, Easy on Me y Love Is a Game, entre otras, Adele ha logrado una conexión profunda con su audiencia, ganándose un lugar privilegiado en el corazón de millones de fans alrededor del mundo.

Adele anunció fin de sus conciertos

Luego de que la reconocida artista se presentara en la Ciudad de Las Vegas, sorprendió a los asistentes al anunciar que llegaba el fin de sus conciertos y que realmente no sabe cuando volverá a actuar.

“Ha sido maravilloso y lo extrañadré terriblemente, y las extrañaré [...] Lo único en lo que soy buena es en cantar. Simplemente no sé cuándo quiero volver a subir al escenario, pero los amo”, dijo Adele en el escenario.

En medio de su emoción, la cantante británica aseguró que lo que más anhela hacer es pasar mucho más tiempo junto a su hijo y a su pareja, Rich Paul, a quien le agradeció profundamente por siempre estar a su lado. “Siempre me ayuda a levantarme y a hacerme sentir que podía hacer lo que quisiera”, dijo.

Adele actúa en el escenario durante la inauguración de la residencia "Weekends with Adele" en The Colosseum at Caesars Palace. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for AD) | Foto: Getty Images

“Soy emotiva, pero también, para que lo sepan, me sentí muy bien cuando Céline Dion vino a mi show [...] ¡Lloré durante una semana entera!”, añadió.

Durante sus conciertos y su paso por Munich, Alemania, en dónde construyó un escenario particular para sus presentaciones, la cantante confesó que llevaba los últimos siete años trabajando en un vida especial para ella y que ahora se alejaba de los escenarios para vivirla plenamente y con toda su familia.

Adele anticipó su retiro de los escenarios

Durante su último concierto en Múnich, Adele sorprendió a sus fans con una noticia personal sobre su futuro en la música. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, la cantante británica anunció que, tras concluir su residencia en Las Vegas, tomará un descanso prolongado.

“Tengo 10 espectáculos por hacer, pero después de eso no los veré durante un tiempo increíblemente largo. Los llevaré en mi corazón. Solo necesito un descanso, y he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí. Quiero vivirla ahora, quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo”, compartió la artista, visiblemente conmovida, en un video capturado durante el evento.