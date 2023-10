Con Colombia en el corazón: Adele cantó envuelta por el tricolor nacional en el legendario Caesars Palace de Las Vegas

Los colombianos que se deleitaban con la presentación de la célebre cantante británica en The Colloseum, mítica sala de conciertos del hotel y casino Caesars Palace de Las Vegas, seguro nunca pensaron que agitar la bandera patria tendría semejante efecto.

Los colombianos y otros asistentes, al verla mezclarse entre ellos, daban gritos de emoción, mientras que ella seguía cantando una de sus melodías más triunfadoras, When we were young.