Con solo 6 años, Adonis Graham, hijo de Drake, lanza su primera canción y se convierte en un éxito

Drake, cantante canadiense. | Foto: WireImage - Getty Images

Hace unos días el artista publicó un clip en su cuenta de Instagram donde sorprendió a sus más de 143 millones de seguidores con un mensaje de cumpleaños para su hijo. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no era un video común pues se trataba del lanzamiento de la primera canción de Adonis, quien tiene 6 años.

El 11 de octubre del año 2017, tras una relación que nunca salió a la luz con la actriz de cine para adultos, Sophie Brussaux, Drake se convirtió en padre y desde entonces ha estado al tanto del crecimiento de su pequeño.

Cabe resaltar que desde que Brussaux se enteró que sería madre y tras dar a luz, dejó por completo la industria y se dedicó a las artes plásticas, tanto así que hasta le regaló una pintura al papa Francisco.

El niño cumplió 6 años el pasado 11 de octubre | Foto: @adonis.graham11

La semana pasada, en medio de la celebración de cumpleaños de Adonis, Drake escribió: “Happy birthday my son…MY MAN FREESTYLE OUT NOW (Feliz cumpleaños hijo, My man freestyle disponible ahora)”.

En el video se ve al pequeño cantando y la letra estaría compuesta por él mismo dando a conocer un poco de su vida privada y de los lujos y situaciones que ha tenido desde que llegó al mundo.

En las escenas sale Adonis jugando baloncesto, una de las actividades en las que más se le ha visto acompañar a su padre, también haciendo ejercicio en el gimnasio y presentándose en ruedas de prensa con su padre como podría ser un día en la agenda de la estrella.

Drake aparece en el video musical de su hijo | Foto: @DrakeOfficial

“Estaba manejando el carro y aplasté el carro,

Estaba jugando en mi iPad y rompí mi iPad,

Llego a mi casa a ver a mi papá,

Saludo a mi papá y tengo que irme a cambiar,

Estoy jugando Básquetbol”, dice una parte de la canción que ya es todo un éxito y que en la plataforma YouTube acumula más de 1.4 millones de visualizaciones.

El pequeño ya había aparecido en un video de su padre de la canción ‘8am in Charlotte’, donde se le vio explicando el dibujo que hizo para la portada del álbum ‘For All The Dogs’. Esto ha dejado ver lo importante que es Adonis para el rapero y el sueño que tiene de que siga sus pasos en la industria.

Pues vale la pena mencionar que hace unos meses Drake dijo que se retiraría de la música por problemas estomacales.

“Probablemente, no haré música por un tiempo, seré honesto”, explicó el artista en su programa de radio Table For One, y agregó: “Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”.

Según se pudo apreciar, Drake aclaró que no era “nada grave” y explicó que tiene “todo tipo de problemas estomacales” desde hace varios años. También dijo que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les formuló promesas, sin dar más detalles al respecto.

“Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato”, indicó el artista, y agregó que le llevaría “tal vez un año, tal vez un poco más”.

El nombre del cantante estadounidense Drake resuena en la industria de la música como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la última década. Nacido el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá, con el nombre de Aubrey Drake Graham, este artista conquistó el mundo del hip-hop, el R&B y la música pop con su habilidad para fusionar géneros y sus letras profundas.