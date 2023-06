Cristina Hurtado se dejó ver en lencería y seguidores aseguran que es la ‘Afrodita colombiana’

Por medio de sus redes sociales, Cristina Hurtado decidió derrochar sensualidad al publicar unas fotos con las que dejó ver su cuerpazo y enamoró a sus seguidores.

En la farándula colombiana tenemos a muchas hermosas mujeres que, además de demostrar su talento frente a las cámaras, enamoran a los colombianos con sus rostros y cuerpazos.

Una de estas es Cristina, una antioqueña que desde que se dio a conocer en la farándula nacional, ha cautivado a muchos con sus curvas.

Cristina Hurtado presumió su 'retaguardia'. - Foto: Foto tomada de Instagram @crisshurtado

Se dio a conocer gracias al reality Protagonistas de novela, pero fue en la presentación donde encontró su pasión.

Tras su paso por el programa de telerrealidad, fue dentro del Canal RCN que empezó su reconocimiento durante una gran temporada, siendo una de las caras oficiales de las noticias de farándula, donde en cada una de sus apariciones frente a la cámara, enamoraba a los televidentes. Allí estuvo en producciones como Estilo RCN, Noticias RCN, RCN por el Mundo, y El Lavadero.

También estuvo durante un tiempo presentando el programa Guerreros, aunque renunció al proyecto cuando estuvo en gestación durante el 2021, para enfocarse en su pequeño.

Es gracias a los diferentes proyectos en los que ha participado y su belleza, que ahora cuenta con un gran número de fans, tal y como se puede ver en su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores.

Por esta plataforma no solo suele mostrar algunos momentos de su vida, como tiempo en familia, viajes, entre otros, sino que también hace algunas publicaciones con las que pone a suspirar a muchos.

La presentadora compartió a sus seguidores su figura corporal. - Foto: Instagram: @crisshurtado

Evidencia de esto, unas recientes imágenes que Cristina Hurtado decidió publicar en su perfil, con las que no solo derrochó sensualidad, sino que puso a sudar a más de uno con tan candentes fotografías.

La presentadora no se midió al derrochar sensualidad en unas fotos en las que posó con muy poca ropa, dejando ver sus curvas en una lencería negra que terminó enloqueciendo a más de uno.

De hecho, en una de las imágenes posó frente a un espejo, por lo que dejó ver toda su figura para dejar sin aliento a más de un internauta.

Cristina Hurtado mostró su cuerpazo en lencería 🔥📸 pic.twitter.com/5dUJkyn0Y8 — Solo Virales (@chisme_famosos7) June 21, 2023

Con las fotos, la presentadora dejó sin aliento a más de uno y provocó que le dejaran toda clase de cometarios entre los que se pueden leer opiniones como “El cuerpo de ella es perfecto”; “Una mamasota”; “Divina por siempre”; “Preciosa y fascinante”; “Lo más lindo de la vida”; “Es bella y no le pasa el tiempo”; “Mamasota siempre serás”.

No se puede negar la belleza de Cristina Hurtado y estas imágenes que sube en su perfil de Instagram son una muestra de ello. Cabe resaltar que una de las cosas que llama la atención de la presentadora es cómo logró recuperar su figura tras el embarazo de Mateo.

Hurtado no dudó en revelar sus secretos y declaró en una entrevista con Eva Rey que todo fue con “ejercicio y alimentación, ahí no hay nada más que hacer alimentación y ejercicio. Yo les puedo decir que no fue fácil para mí volver a mi peso después de un tercer hijo, porque es que no es un hijo. Cuando el cuerpo de la mujer digamos se expone o tiene como ese proceso de embarazo con un hijo no es igual a tener ese proceso por tercera vez, entonces esto no fue fácil, realmente me costó mucho esfuerzo y tiempo y así lo logré”.

La paisa se ha dejado ver en bikini y sus fotos dejan a muchos sin aliento. Foto: Instagram @crisshurtado. - Foto: Foto: Instagram @crisshurtado.

Sin embargo, dio más detalles y especificó que lo que más le ayudó fue el cardio con videos de internet. “Yo empecé aquí en la casa, yo me acuerdo que mientras Mateo tomaba siesta yo cardio, cardio. Ahí en YouTube encontré un video de hiit (ejercicio de intervalos con alta intensidad) de 20 minuticos, eso es como lo que dura la siesta de Mateo. Después fui avanzando, le puse peso y ya ahora voy al gimnasio y pues ahí voy”, confesó la modelo.