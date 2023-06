Qué talento: Cristina Hurtado muestra su despampanante figura sobre ruedas

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas por todos los colombianos. Desde su participación en el reality Protagonistas de novela, del Canal RCN, siempre destacó por su innata belleza y por un carácter fuerte que se decantaba en una sonrisa angelical a la hora de estar al frente de las cámaras, donde se desempeñó como toda una profesional. Esto la llevó a hacerse a un lugar en los segmentos de las noticias de la farándula nacional.

Con el pasar de los años, Hurtado ha ampliado su espectro laboral y ha conducido variados tipos de shows, tanto noticiosos, como de competencia, donde se ha soltado aún más y ha demostrado tener una personalidad tan arrolladora como divertida, que junto a su esposo Josse Narváez, también ha cautivado a los televidentes de todo el país.

Cristina Hurtado presumió su 'retaguardia'. - Foto: Foto tomada de Instagram @crisshurtado

Pero Cristina no solo ha hecho presencia en la televisión colombiana. Sus redes sociales también le sirven de plataforma para seguir mostrando su talento y todos los pormenores de su vida privada, que comparte con Narváez y sus tres hijos, Daniel, Juan José y el pequeño Mateo, quien enternece a todos los seguidores de la paisa con sus ocurrencias infantiles, pues le encanta jugar en la naturaleza junto a la presentadora.

Foto: Instagram @jossenarvaezm. - Foto: Foto: Instagram @jossenarvaezm.

La familia Narváez Hurtado es muy dinámica y deportiva, pues todos son muy dados a realizar actividades al aire libre y más si se trata de pasar tiempo juntos. Cada uno tiene su expertise, pero es Juan José quien lo ha llevado a un nivel profesional practicando natación, disciplina en la que se ha destacado en varias ocasiones a nivel departamental. Sin embargo, Cristina no se queda atrás y aunque no es tan buena nadando o jugando fútbol como los hombres de su hogar, ella tiene un as bajo la manga y lo mostró en su perfil oficial de Instagram.

La paisa no pierde oportunidad para mostrar su esbelta figura. Foto: Instagram @crisshurtado. - Foto: Foto: Instagram @crisshurtado.

En un clip de varios minutos se ve cómo Cristina patina como toda una profesional, haciendo zigzags, entrelazando sus piernas mientras rueda, patinando hacia atrás y hasta agachándose para hacer poses de bailarina, sin dejar a un lado la diversión. Además, todo esto lo hace al son de la mítica canción Blurred Lines de Robin Thicke, T.I. y Pharrel, con la que muchos se animaron a seguirle “las rodadas” a la paisa.

“¡Me hacía mucha falta! Me encanta patinar. Y sí, no debemos posponer tanto lo que queremos hacer. ¡El tiempo es oro! Gracias @jossenarvaezm por acompañarme con Mateo, cuidarlo para que yo pudiera patinar y grabarme. ¡Te amo!”, escribió la paisa en su publicación, que ya cuenta con más de 60 mil likes y una infinidad de comentarios donde no solo exaltan la pericia de Hurtado en los patines, sino también su belleza.

“¡Eres una dura!”. “Así es mi Criss, yo no aprendí jamás a montar bici, puede que la gente se asombre y se ría, pero eso me pasó, entre el ballet y la casa, ahora estoy aprendiendo en bici de rueditas atrás ¡NUNCA ES TARDE! 👏🏼🚲❤️”. “Ella patina, ella juega fútbol, ella modela, presenta, es esposa, mamá, cómo se ve que no le queda grande nadaaaa, definitivamente es una bella inspiración para mujeres y hombres, ¡no se diga más!🥰👈”, son algunos de los mensajes que le dejan a la paisa.

Luego de patinar, Cristina dejó los patines a un lado para engalanarse como siempre lo sabe hacer y así poder asistir a una entrevista que la tenía muy emocionada, pues se la iba a realizar una de sus grandes amigas de la televisión y la vida. Se trata de la presentadora de Buen Día Colombia, Ana Karina Soto, con quien la paisa ha compartido no solo set de grabación, sino también momentos de vida que han quedado en la memoria de las dos.