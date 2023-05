VIDEO: Así son los “derechazos” de Cristina Hurtado jugando fútbol

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más versátiles de la televisión colombiana, quien ha ostentado de un profesionalismo innato y una habilidad para las cámaras en diferentes formatos, ya sea en los que le exigen estar muy estática y elegante presentando las noticias del entretenimiento, o, por el contrario, ser muy dinámica y hasta guerrera conduciendo programas de concursos y competencias.

En todas estas facetas Cristina deslumbra con su belleza y enamora a millones de televidentes que corren a sus redes sociales a conocer más de su vida íntima y familiar, detalles que dejan al aire otras habilidades que la paisa usualmente no muestra ante las cámaras de la televisión, pero sí frente al lente de su dispositivo móvil, porque es con este aparato con el que se graba en escenarios nunca antes vistos.

Cristina Hurtado presumió su 'retaguardia'. - Foto: Foto tomada de Instagram @crisshurtado

Esta vez Cristina se dejó ver en plena cancha de fútbol donde se disponía a jugar junto a su esposo Josse Narváez, sus dos hijos Daniel y Juan José y otros visitantes amigos de la familia, todos muy diestros en el arte del balompié y que no intimidaron a la paisa en ningún momento, pues ella también sabe muy bien los talentos que tiene y uno de ellos es manejar la esférica como toda una profesional.

Pero la presentadora no estaba sola, también tenía una compañera mujer, María, a quien ya ha mostrado en ocasiones anteriores y siempre la acompaña en ocasiones especiales para diversas actividades, entre las que también está el deporte. Juntas fueron la cuota femenina del cotejo en el que no se supo quién ganó, pero sí quedó demostrado que las mujeres no tienen nada que envidiarle a los hombres en la cancha.

Primero Hurtado añadió una demostración de cómo mantener el balón en el aire atajando la esférica solo con sus muslos, sin dejar que caiga al suelo. Luego la cámara de su celular captó varios momentos en el que Cristina recibe el balón en el aire y con derechazos dignos de un delantero de la Tricolor intenta meter la esférica en el arco, sin tener mucho éxito pero con una técnica muy al estilo profesional.

La paisa no pierde oportunidad para mostrar su esbelta figura. Foto: Instagram @crisshurtado. - Foto: Foto: Instagram @crisshurtado.

Al dar cuenta de que el único gol que se hace del encuentro entró en el arco al que la paisa estaba apuntando, se podría decir que el equipo de Hurtado habría ganado el encuentro, sin embargo no hay certeza del marcador final del juego. Ahora, lo que sí queda claro es que ni Josse, ni sus hijos ni nadie puede negar que la presentadora se desenvuelve tan bien con los guayos como lo hace con los tacones en las pasarelas.

El nuevo trabajo de Narváez

Cristina no es la única que sorprende a sus millones de seguidores en las redes sociales con sus talentos ocultos o nuevas formas de mostrar su talento. Su esposo Josse Narváez también lo hace y su nuevo trabajo así lo demuestra, pues le exige explorar un campo en el que pocas veces se le ha visto al también actor, pero del que ya había dado luces hace un par de años.

La misma Hurtado se dio a la tarea de dar a conocer el nuevo rol de su marido. Resulta que el cantante costeño hace parte de la afamada y exitosa obra de teatro musical Hombres a la plancha —muestra un recorrido por canciones desde los ochentas hasta los 2000 con un formato de show de música televisivo—, presentada en el centro de eventos Royal Center, en donde podrá demostrar todas sus capacidades en su nueva faceta profesional.

Historias del Instagram de Cristina Hurtado. - Foto: Tomada de Instagram @crisshurtado

Incluso, la expresentadora de Guerreros aprovechó para elogiar y felicitar a su esposo por este nuevo camino que inicia: “Amor mío, me siento muy feliz y orgullosa por ti. Hoy comienzas una nueva etapa en tu vida, esa que palpita en tu alma desde muy niño. Gózatela y déjanos deleitarnos con tu talento y carisma”, escribió en una de sus historias de Instagram, acompañado de un video que contiene una serie de fotografías de Josse en el show.

A su vez, Hurtado añadió: “¡Tremendo show! Les va a encantar”, mientras les aclaraba ciertas dudas a sus más de 6,5 millones de seguidores que acumula en la red social: “Para quienes me han preguntado, lo pueden ir a ver al Centro de eventos Royal Center, miércoles y jueves, a las 8:30 p.m.”.