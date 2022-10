Don Omar habló sobre su enemistad con Daddy Yankee

El reguetón es uno de los géneros musicales más escuchados, sobre todo en Latinoamérica, y de Puerto Rico son varios de los más grandes exponentes de ese tipo de música, como Natty Natasha, Ozuna, Rauw Alejandro, Don Omar, Daddy Yankee, entre otros.

Entre los mismos, producen con frecuencia colaboraciones musicales y, en ocasiones, allí se cultivan grandes amistades, pero también, por diversos motivos, surgen rivalidades, como en todos los campos laborales.

Es así como entre Don Omar y Daddy Yankee nunca ha existido una buena relación. Sobre esto, recientemente, el primero de ellos se refirió a lo sucedido en el denominado The Kingdom Tour, en el canal de YouTube El Chombo.

El youtuber interrogó al cantante, por las declaraciones de Daddy respecto a su salida de dicha gira cuando afirmó: “A mí me hablaron de la entrevista, yo no la vi, yo trato de no ponerme a disposición de ese material”.

Don Omar, entonces, manifestó: “Lo que estoy diciendo lo puedo decir con tanta tranquilidad que él es mi abogado, igual que es abogado de Rhapy (Pina) igual que es abogado de Yankee. Si esto que yo estoy diciendo aquí no es verdad, a lo mejor mañana terminan demandando, pero yo estoy esperando una demanda hace más de cinco años, que nunca va a llegar”.

“Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno”, según aclaró.

“Cuando le hablo del ‘show’, Raphy me dice vamos a meter a Yankee. Yo le dije: ‘tú como que no estás entendiendo que yo lo que quiero es hacer una última gira de Don Omar, retirarme e irme a mi casa. No quiero abrir una libreta de 100 presentaciones por el mundo’. Yo lo que quería hacer era lo más rápido e irme para mi casa. Accedo a soltar mi plan y comenzar a colaborar en esto nuevo que podría ser supergrande”, contó.

Conforme afirmó, él le trabajó en conjunto con su equipo durante más de 30 días en el que sería su show y dijo que fue él mismo quien diseñó las tarimas del escenario. “Cuando Raymond llega de Europa, en nuestra primera reunión lo primero que dice es que no le gusta, y yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión y me fui. Porque yo no soy empleado de él… desde el primer día esto no iba a salir bien”.

Mientras continuó diciendo: “Raphy tiene la gran idea, dentro de las grandes ideas que tiene, el de tomar las riendas del mercadeo de dos artistas que eran más grandes que él, que el sello disquero de él, que todo lo que hubiese pasado por ahí antes. Primer error”.

“Si el fin era el mismo, yo pienso que podríamos haber acordado, no lo hicimos, no lo acordamos. La hicieron a mi espalda. Y pregunté por qué, ya habían escogido uno de mis temas sin mi permiso, pero yo nunca le falté el respeto a nadie, ni a nadie de ningún equipo, de ninguna de las dos partes”, manifestó.

“La primera noche del show de Puerto Rico sale Daddy Yanke, sale Don Omar, nos dimos la mano, nos vamos para la casa, y la primera plana del periódico del día siguiente dice ‘Daddy Yanke noquea a Don Omar’”, rememoró el cantante.

“Déjame decirte una cosa, esas son las cosas que no quiere escuchar la gente, las primeras planas de los periódicos se compran, y en una ecuación donde solo hay dos personas… Si yo no compré la portada, ¿quién la compró?”, cuestionó el intérprete de Angelito.

“Yo le dije ‘claro que no va a volver a pasar, yo soy el primero que no va a venir más porque si aquí teníamos un negocio en el que todas las partes se están respetando, no seamos tontos, no seamos estúpidos’”, dijo con molestia.

“Como yo no soy empleado de nadie y no me gusta que me falten el respeto me fui. Nadie se dio cuenta que yo no estaba, cuando me empezaron a buscar yo estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un mail para el señor Raphael Pina, dejándole saber que nunca más se atrevieran a hablarme de esto”, expresó, sobre un show en Las Vegas, en donde le desconectaron los cables y se devolvió indignado.