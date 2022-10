¿Marbelle, embarazada? Crecen los rumores por fotos recientes

La cantante de tecnocarrilera Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, definitivamente ha sido una de las artistas más sonadas del 2022. Sus constantes polémicas en temas políticos la han tenido bajo el ojo público por varios meses. Y es que la cantante no tiene problema alguno en decir lo que piensa, dejando en evidencia sus diferencias con el nuevo Gobierno.

Desde que inició la época electoral, no ha dejado de enviar picantes trinos a Gustavo Petro, Francia Márquez y todos aquellos que los apoyan. De hecho, esto la llevó a tener que presentarse ante la Fiscalía y ofrecer disculpas públicas por haber hecho comentarios que fueron tildados de racistas hacia la vicepresidenta.

Por este hecho tuvo que escribir en su famosa cuenta de Twitter lo siguiente: “de acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presentó disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizando y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”.

En un segundo trino escribió que: “también rechazó el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC”.

Sin embargo, sus críticas y picantes trinos no han dejado de aparecer cada vez que tiene la oportunidad de arremeter contra los líderes del país. No obstante, en esta oportunidad, la mujer no es noticia por sus trinos, sino por unas fotos que llamaron la atención de todos, información que no ha sido confirmada ni desmentida por la mujer, pero que en las redes sociales empieza a tomar fuerza: Marbelle estaría esperando otro hijo.

Aseguran que Marbelle está embarazada por imágenes

Marbelle se convirtió en madre hace varios años de Raffaela Chávez, fruto de la relación con Royne Chávez; y a su hija adoptiva Angie Cardona, quien realmente es su prima, pero de quien la artista asumió el cuidado desde muy pequeña. Aunque ellas ya están grandes, la intérprete de “Collar de perlas” ha manifestado en más de una oportunidad no descarta la posibilidad de tener otro hijo junto a su actual pareja, el futbolista Sebastián Salazar.

De este tema habló en el programa “Yo, José Gabriel” y dijo lo siguiente: “deseo con toda mi alma tener un hijo, creo que ha sido de las cosas más hermosas que yo he podido experimentar, me siento muy orgullosa de mis hijas y por este amor tan lindo que tengo con Sebastián, por esta relación tan bonita que hemos construido, siento que nos merecemos un fruto de ese amor”.

Ahora, unas fotos que publicó en sus historias de su abdomen tienen a todos especulando si estaría en la dulce espera de un hermano o hermana para Raffaela y Angie. En las imágenes se le ve con prendas que dejan a simple vista su vientre, el cual se vería diferente al que normalmente luce.

Esta no sería la primera vez en la que, Marbelle y su pareja se verían envueltos en rumores sobre la espera de su primer hijo. En noviembre de 2021, los cibernautas especularon sobre un posible embarazo, pero en ese momento, la cantante no le prestó mucha atención a los comentarios y lo negó rápidamente a través de un corto video en sus InstaStories, acabando con los rumores.

Para esta ocasión y a pesar de las contundentes imágenes publicadas en las redes sociales y medios de comunicación, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que estén esperando al primer hijo fruto de su relación, noticia que seguramente emocionaría a más de un fanático e incluso a la misma pareja.