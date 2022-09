Don Omar confesó que vendía drogas antes de ser famoso

Justo antes de terminar su paso por los escenarios, el reconocido cantante de reguetón, Don Omar, reveló que antes de que ser un artista famoso tuvo que vivir de vender drogas por la carencia de empleo.

Las revelaciones del cantante William Omar Landrón Rivera, su nombre real, se dieron en medio de un programa de entrevistas de la cadena estadounidense CNN en español, llamado Reflexiones con Don Francisco.

En su intervención, Don Omar recalcó que cuando era un adolescente dedicaba hasta 8 horas diarias a trabajar en el negocio del microtráfico, incluso, en medio de su entrevista, el presentador le pregunta si él también solía utilizar este tipo de sustancias, a lo que el cantante responde afirmativamente.

“Yo vivía de vender drogas. Ese era mi trabajo… 14 o 15 años. Yo trabajaba dentro de un punto de droga, vendía drogas, hacía un turno todos los días de ocho horas”, afirmó Don Omar cuando le preguntaron en qué trabajaba cuando era más joven.

“¿Y tú estabas drogado y también borracho?”, fue la siguiente pregunta que le hace el presentador al reconocido cantante, al buscar establecer si, en medio de su trabajo, Don Omar había decidido consumir ese tipo de sustancias.

La respuesta del cantante fue contundente: “Todo el día y toda la noche”, un poco intranquilo por la revelación, el cantante no deja de mover sus piernas y sus manos, así como responde rápida y cortadamente.

Sin embargo, en el video publicado para la entrevista que sería revelado en octubre, el presentador continúa recalcando que hubo un punto de inflexión en la vida de Don Omar, mismo que le habría hecho dejar a un lado el mundo de las drogas y comenzar a desarrollarse musicalmente.

“Hay algo que te cambia, porque cuando tú ves que matan a tus dos compañeros, que también serían vendedores de droga, y tú quedas vivo, es cuando recurres a Dios”, afirmó el presentador mientras que el cantante asentía.

Daddy Yankee y su relación con Don Omar

Daddy Yankee y Don Omar son dos de los artistas más representativos del reguetón; incluso han sido considerados como leyendas dentro del género. Sin embargo, su relación está marcada por la rivalidad y varias diferencias que nacieron hace varios años, al menos, en materia profesional.

En 2015, los artistas iniciaron The Kingdom Tour, una gira prevista para desarrollarse en varios países. El lío vino cuando Don Omar decidió abandonar el proyecto luego de haber hecho nueve presentaciones.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, manifestó Daddy Yankee en una entrevista con MoluscoTv.

“The Kingdom fue un proyecto bien importante en mi carrera, era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor”, recordó el intérprete de Gasolina.

El repentino abandono de Don Omar a mitad de la gira no fue del agrado de Daddy Yankee. En consecuencia, desarrolló varias diferencias con su colega. “Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, explicó el artista urbano.