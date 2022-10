Rochi Stevenson revela que ha escuchado la voz de Dios y relata la vez que vio a su papá junto a él

María Rocío Stevenson, mejor conocida como Rochi en la farándula colombiana, dio a conocer que ha escuchado a Dios. Lo hizo en una entrevista con el magazine Día a Día, del cual hizo parte años atrás.

La también expresentadora de entretenimiento en Caracol Noticias, así como del programa del defensor del televidente, Doble vía, contó que cuando escuchó al Ser Supremo, quien le ordenó tomar lápiz y papel para tomar nota de su mensaje, atravesaba una difícil situación. De hecho, confesó que uno de los episodios que más ha dejado rastro en su vida fue la muerte de su progenitor.

Ante los televidentes, este 5 de octubre, abrió su corazón: “La autoestima en ese momento estaba por el piso (...) Mi papá murió cuando yo tenía 13 años y eso también marcó mi vida. Tenía un vacío en mi corazón”.

La presentadora, recordada por muchos colombianos por el cubrimiento de la Selección durante la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, narró que el momento de revelación ocurrió en su alcoba. “Me paré de la cama y la voz me dijo: ‘No te vas a dormir, agarra papel y lápiz’”, le dijo la voz de Dios, a lo que ella hizo caso.

Las palabras dictadas por ‘el de arriba’, de acuerdo con Rochi, también señorita Colombia (2001), fueron: “Creí en ti para que me siguieras, eres mi hija amada. No temas, soy tu padre, soy tu señor, tú eres mi sierva, no temas”.

Lo mejor, sin embargo, no fue el mensaje de aliento de Dios, sino la aparición de su padre fallecido junto a él. “Para mí fue como una tranquilidad y un alivio, porque siempre que se le muere alguien a uno le surgen tantas dudas e inquietudes”, dijo durante la emisión de Día a Día.

Cuando la exreina de belleza fue preguntada por la sensación de conversar con Dios, con el que según ella ha hablado en más de una ocasión para transmitirles mensajes a sus seres queridos, explicó: “En palabras no les puedo explicar, es como un pedacito de cielo en la Tierra que uno no quiere que termine. Aproveché y me desahogué, lloré diciéndole cómo me sentía, lo que había en mi corazón. Hasta le pregunté de la muerte de mi papá”.

Rochi lanza su libro ‘Llaves de amor’

Con su más de un millón de seguidores en Instagram compartió el lanzamiento de su libro, Llaves de amor, en el que da fe de cómo cambió su vida desde que apostó por su relación con Dios y dispuso de algunos métodos para acercarse a él.

“Con mucha alegría y todo mi cariño, les presento mi libro Llaves de amor, en el que narro mi testimonio de vida espiritual, y les comparto desde mi humilde experiencia personal, las herramientas que me han ayudado a disponer mi corazón a Dios, acercarme a él y permanecer en su presencia”, compartió en la red social.

En cuanto al porqué de su obra, publicado por la editorial Vergara, de Penguin, comentó: “Me atreví a hacerlo para que muchos, como yo, puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas, saber que siempre cuentan con él hasta en los momentos más difíciles y lo empiecen a descubrir en la cotidianidad de sus días. Pd: espero que lo lean y me cuenten sus apreciaciones”.

La sinopsis del libro, que se puede conseguir en establecimientos como Panamericana, reza: “En el 2004, mientras Rochi Stevenson cubría el ‘reality’ “El desafío”, de Caracol Televisión, sintió la voz de Jesús en su interior, y ella, a partir de ese momento, se manifestó en su vida y la invitó a difundir su mensaje para que otros pudieran conocerlo y descubrirlo en su día a día”.