Así luce el ganador del ‘Desafío 2006′ y esposo de una famosa presentadora

Desde que inició el reality del Desafío del Canal Caracol se ha hablado de las nacientes relaciones, algunas que han prosperado y otras que han terminado poco después, no solo entre los participantes, sino entre ellos y las presentadoras.

Vale la pena recordar que la presentadora Melina Ramírez y el ganador del Desafío Mateo Carvajal se conocieron durante el reality y tuvieron una relación de poco más de dos años que terminó, pero de la cual quedó el pequeño Salvador.

Sin embargo, una de las relaciones que nació en el programa y que se mantiene sólida es la del ganador del Desafío 2006 Alfredo Varela y la presentadora Rochi Stevenson.

Varela formó parte del programa en el grupo de los privilegiados, ya que para esa edición se llamó “la guerra de los estratos” y estaban, además, los rebuscadores y los llevados.

Él y su esposa Rochi se conocieron justamente durante las grabaciones donde ella participaba como corresponsal y quedaron flechados cuando ella lo entrevistó. Poco después, se hicieron amigos, con el tiempo formalizaron su relación y en 2008 se casaron.

Actualmente forman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, tanto así que en el momento de su matrimonio ella renunció al Canal Caracol para vivir en Barranquilla con él y formar su hogar.

Ahora, radicados en Barranquilla, tienen tres hijos: Alfredo, Esteban y Mariana.

Luego de haber participado y ganado el concurso, Varela se dedicó a la política y fue candidato a la Gobernación del Atlántico.

También fungió como concejal de Barranquilla y ha ocupado varios cargos públicos.

La pregunta que dejó pensativa a Karina Rojas, participante de ‘El desafío’

El desafío se convirtió en uno de los programas más vistos en el país. Desde su primera temporada en 2004, hoy, 18 años después, sigue vigente y con gran audiencia en las noches.

Los colombianos no se pierden los capítulos de la versión The Box 2022, que retomó los equipos conformados por las regiones y sigue emocionando a su público con los retos que enfrentan los competidores.

La dinámica del programa se definió de manera que entrasen 44 participantes, inicialmente representando a sus regiones (amazónicos, antioqueños, boyacenses, cachacos , cafeteros, costeños, llaneros, pastusos, santandereanos, tolimenses y vallecaucanos). En la siguiente fase, quedaron 36 personas seleccionadas, quienes llegaron a la denominada ciudad de las cajas.

Luego de las primeras eliminaciones, las regiones desaparecieron y se armaron tres grupos con 12 miembros cada uno (seis hombres y seis mujeres): Alfa, Beta y Gama.

Desafío the box - Foto: Instagram Desafío the box

El programa se emite de lunes a viernes a las 8:00 p. m., luego del noticiero del canal.

La edición más reciente del programa que está al aire ha contado desde su inicio con grandes y reconocidas personalidades en el país, y otros que se han desempeñado en diferentes cargos en las respectivas regiones. Tal es el caso de Yheidy Karina Rojas Beltrán, quien es parte del equipo Llaneros en el programa.

La deportista, de 31 años, que está en el equipo Beta, es también administradora de empresas (según lo registra su cuenta de Instagram), basquetbolista profesional y en 2012 fue coronada señorita Meta del Café. Sumado a esto, tiene una tienda de ropa en Girardot, Cundinamarca, y en el departamento del Meta tiene un showroom en Granada y otro en Villavicencio.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 9.000 seguidores, pero por políticas en el contrato con el programa que se emite en el canal Caracol, la misma Karina no puede tener acceso directo a internet, al igual que los demás participantes. Pero esto no significa que su perfil no pueda estar activo; de hecho, una amiga muy cercana a la emprendedora es quien la está manejando.

A propósito, este 22 de marzo, la administradora de la cuenta de Instagram de la basquetbolista profesional habilitó la dinámica que permite hacer preguntas para contestarlas posteriormente, y entre ellas hubo una que llamó la atención de los internautas: “Preferencia, ¿niños o niñas?”.

La pregunta no era puntual sobre si se trataba de su orientación sexual o si se tratase de querer hijos en el futuro a mediano o largo plazo. Sin embargo, Gaby Bolaños, la amiga de la participante de El desafío que administra la cuenta, contestó rotundamente: “A Kari le gustan los hombres”. La joven respondió con una imagen de la deportista, en la que está en un estudio fotográfico en traje de baño.