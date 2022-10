Video | Angustioso momento durante concierto de Daddy Yankee por incendio

Tremendo susto vivieron los asistentes a un concierto del puertorriqueño Daddy Yankee, en Buenos Aires, Argentina, tras un incendio que se presentó en el techo del escenario.

El incidente se registró en momentos en que el artista interpretaba su reconocido éxito ‘Somos de calle’ y, de un momento a otro, los asistentes al concierto empezaron a gritarle que, en la parte de arriba del lugar, había llamas.

Tras constatar lo ocurrido, Daddy Yankee detuvo por un momento el concierto y le informó al personal de seguridad lo que estaba aconteciendo.

Acto seguido, un hombre se subió hasta el techo del escenario donde se estaba registrando el incendio para tratar de controlarlo, mientras Daddy Yankee le decía por medio del micrófono: “Hermanito, por favor no hagas eso, asegura tu vida. Bro, baja, nunca más pongas tu vida en riesgo”.

Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y la conflagración pudo ser extinguida, motivo por el cual el concierto del puertorriqueño continuó.

“Muchas gracias por su paciencia, son cosas que pasan en vivo. Este concierto va a seguir. Lo primordial es que ustedes estén bien y la pasen bien. Aquí somos responsables”, destacó Daddy Yankee.

Daddy Yankee se encuentra realizando su gira de despedida, luego de que anunciara su retiro de la industria musical tras 30 años de carrera. Considerado como uno de los máximos exponentes del género urbano, la popularidad del reguetonero es innegable, pues su música ha llegado a una gran variedad de públicos y generaciones.

En días pasados, en medio de un show en Connecticut, Estados Unidos, los fanáticos del artista fueron testigos de un hecho bastante llamativo. Daddy Yankee invitó a una mujer de la tercera edad para que subiera a la tarima y bailara mientras interpretaba una de sus canciones.

El mismo artista se encargó de compartir el video en su perfil de TikTok, donde ya suma más de 1,4 millones de reproducciones y acumula miles de interacciones. “Tenemos de todos los ‘fans’. Desde los más chiquitos hasta las que son las verdaderas jefas”, expresó Daddy Yankee ante la euforia de su público.

Junto a la abuelita, un selecto grupo de admiradores también fue invitado para que disfrutara del show junto a los bailarines, mientras Daddy Yankee interpretaba su canción HOT.

“Te amo, abuelita que sabe qué es la vida. Para disfrutar no importa la edad”; “Señora, quiero que sepa que vivió el sueño de muchos. Me incluyo”. “Esa señora vivió mi sueño”. “¿Dónde puedo conseguir una abuela de estas? Yo quiero una en mi vida”. “Esa abuelita lo logró”. “Lo mejor de la noche no fue el jefe, fue la JEFA”. “Hermoso detalle. Esa abuelita nunca se olvidará de este momento. Bendiciones”, se indicó en algunos de los comentarios destacados en la publicación.

Durante los próximos días, Daddy Yankee seguirá con su agenda de conciertos. En cuanto a Colombia, el reguetonero se presentará en Cali el próximo 7 de octubre. Luego, tendrá una fecha triple en Bogotá (8, 9 y 12 del mismo mes), para continuar con dos conciertos en Medellín, el 15 y 16 de octubre.

Daddy Yankee y otros famosos que se retiran en 2022

Entre enero y marzo, varios de los artistas más importantes de la música y el cine decidieron decir adiós a su público, muchos de ellos acusando un cansancio general, no solo por la fama y el vacío que deja la misma, sino por problemas de salud, físicos y mentales, resultado de las cuarentenas durante la pandemia de covid-19.

Por supuesto, hay otras causas, variadas de por sí, que los artistas citaron para decir “no más” a sus carreras; aunque hay algunos que aseguraron que solo sería por algún tiempo, otros dieron un “sí” rotundo a apartarse de las cámaras y los escenarios.

Daddy Yankee

Para empezar, está el papá de los reguetoneros, como se le conoce en el ámbito musical. Tras una carrera de más de 30 años, el artista puertorriqueño aseguró que era momento de decir “adiós”, pues los sueños planteados desde el día en el que pisó su primer escenario ya se han visto realizados.

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, aseguró Daddy Yankee, al anunciar su retiro, no sin antes informar que desarrollará una gira mundial para despedirse de sus fanáticos de la misma forma en que lo conocieron y lo hicieron grande: cantando.

Jim Carrey

Otro de los clásicos que dijo sentirse cansado de su vida como artista fue Jim Carrey. El recordado actor de películas como Irene, yo y mi otro yo y Truman Show dijo que no continuaría grabando películas, dejando como último recuerdo Sonic 2, su más reciente cinta.

“Me gusta mucho mi vida tranquila, me gusta mucho poner pintura en el lienzo y me gusta mucho mi vida espiritual, y siento que, y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo: tengo suficiente, he hecho lo suficiente, ha sido suficiente”, aseguró.

Sandra Bullock

En el caso de las mujeres, aparece una de las actrices más importantes de Hollywood en los últimos 30 años. Bullock, recordada por participar en cintas como Máxima velocidad, Miss Simpatía, Bird Box, entre otras, aseguró que era momento de darse un respiro lejos de las pantallas para centrarse en otros proyectos personales que, así como el cine, también son importantes en su vida.

Sin embargo, no deja huérfanos a sus seguidores, pues en las últimas semanas estrenó las que serían sus últimas producciones, al menos por un largo tiempo: Imperdonable y La ciudad perdida.