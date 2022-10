Andy Rivera habló sobre su depresión: “Ha sido un shock conectar con el dolor”

Andy Rivera es uno de los artistas del género urbano más populares en el país. Su carrera musical ha estado llena de éxitos, sin embargo, su vida no ha sido para nada sencilla. El intérprete de Mi decisión y Qué rico repetirlo no ha sido ajeno a la amplia problemática que representa la depresión.

El hecho es que el músico viene luchando contra la depresión desde el 2021. Es más, a raíz de esta compleja condición, se ha visto obligado en ocasiones a mantenerse al margen de todo lo que tiene que ver con el mundo de la farándula.

“Pronto voy a volver, poco a poco. Desde noviembre del año pasado, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito. Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, expresó Andy Rivera en un mensaje que publicó en sus redes sociales hace un tiempo.

En esta ocasión, también en su perfil de Instagram, el artista colombiano compartió con sus más de 5,7 millones de seguidores algunos detalles sobre cómo avanza su proceso.

“Yo quería contarles que hoy he tenido un día muy especial, mi gente, superpresente. Hoy he escuchado a los pajaritos cantar. Desayuné muy rico, disfruté el almuerzo, sentí ánimos para bajar hasta el comedor, porque llevaba días que sentía como que no sentía alientos para estar ahí. Sé que muchos de ustedes quizás sienten eso, pero se sale de eso. Miren, hoy bajé a comer delicioso y he tenido un día increíble. Apóyense en su familia, en los seres queridos. A la doc, gracias (la doc la está rompiendo). Gracias por no dejarme solo ni un segundo. Estamos mejorando”, dijo Andy Rivera.

“Me siento más conectado”

El artista también aprovechó su momento de introspección para destacar aquellas cosas positivas que le ha dejado su lucha contra la depresión. En ese sentido, Andy Rivera hizo énfasis en algunas enseñanzas que le ha dejado el proceso.

“Mi gente, para mí que he sido una persona tan alegre toda la vida, que no permitía la entrada a los sentimientos negativos nunca en mi entorno -o al menos me hacía el loco de que no existían, no quería aceptar esa realidad-, esto ha sido un shock conectar con el dolor, con la tristeza. Pero también ha sido muy positivo, no saben todo lo que he aprendido todo este tiempo”, confesó el pereirano.

“Me siento más conectado en general con todos y con todo, con los humanos, los animales, porque creo que el dolor genera mucha empatía. Entonces, si hoy estás pasando un cuadro difícil, mírale ese lado también. Porque cuando salgas de esto vas a ser super fuerte, y hoy quiero decirte que no te avergüences un día de estar cansado (...). Cuando no expresamos lo malo, esa maleta se va haciendo pesada y ahí es donde llegamos a la enfermedad que no queremos”, anotó Andy Rivera.

Finalmente, el artista manifestó que, en su opinión, “nos merecemos el regalo de sentir, de expresar y de ser, siempre y cuando eso no haga daño a nadie”. “Déjate ser. Mucho ánimo, mi gente. Los amo”, concluyó.

Una “vida perfecta” no tan perfecta

Andy Rivera continuó su momento de reflexión y dijo a sus seguidores que los temas del corazón no son los únicos por los cuales uno termina sumido en la depresión. Otros aspectos que participan incluyen a la familia y el entorno profesional, sin embargo, aclaró que no se trata de situaciones que exponga en sus redes sociales, resaltando la importancia de la intimidad.

“Esa burbujita hay que cuidarla. Todo eso es un paquete que, cuando se te salen de las manos, le da el derecho a un famoso que tiene ‘una vida perfecta’ de no tener una vida tan perfecta”, puntualizó Andy Rivera.