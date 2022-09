Lina Tejeiro reveló la verdad sobre su supuesto ‘raye’ con la mamá de Andy Rivera, ¿se caían mal?

Lina Tejeiro se ubicó en el centro de las miradas en las plataformas digitales y los medios nacionales por la relación sentimental que sostuvo con Andy Rivera, años atrás. Ambos colombianos protagonizaron todo tipo de contenidos, los cuales despertaron curiosidad e interés en varios de sus fieles seguidores de redes sociales.

Tras la ruptura definitiva que vivieron a principio de 2022, los artistas tomaron caminos diferentes y buscaron la forma de rehacer su vida con otros proyectos, nuevas personas y nuevos amores. Cada uno se enfocó en sus planes y no volvió a pronunciarse sobre el fin del extenso noviazgo que sostuvieron desde que eran muy jóvenes.

Sin embargo, uno de los temas que más despertó intriga en los curiosos de los escenarios digitales fueron las especulaciones que existieron sobre la supuesta enemistad que tenía la actriz con la mamá de Rivera. Muchos rumores surgieron al respecto, donde se señalaba que entre ambas había un ‘raye’ y no lograron llevarse bien a lo largo del tiempo.

Por este motivo, en diálogo con Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, la artista fue interrogada sobre esta situación. La estrella de la televisión nacional no dudó en aclarar un poco las versiones que había y sincerarse acerca de la cercanía que tuvo con su exsuegra.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el Live de Instagram que se realizó, la presentadora comentó sobre las madres de las exparejas de Lina, quienes posiblemente tomaron el papel de “enemigas” cuando sostenía las relaciones con los jóvenes. El personaje puntualizó específicamente en la progenitora de Andy Rivera, mencionando los rumores que circulaban.

“¿Ha tenido suegras de enemigas? Es que también se rumoró que la mamá de Andy y usted no se llevaban”, dijo la conductora de la entrevista, haciendo señas con los dedos.

Ante la pregunta, Tejeiro comenzó poniendo un ejemplo de su pasado amoroso, donde aseguró que Vibiana Tejeiro, su mamá, no aceptaba a Sebastián Vega en la vida de su hija por lo mucho que la hizo sufrir. Tras mencionar esto, la colombiana detalló que ocurrió lo mismo en el caso de su exnovio, ya que la madre no soportaba verlos sufrir en todo momento.

“Yo creo que es como todo. Mi mamá no quería a Sebastián porque me veía llorar todos los días. Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente en algún momento dijo: ‘Se están haciendo tanto daño, que no deberían estar juntos’”, relató la actriz e integrante del elenco de La Ley del Corazón.

No obstante, Diva no quedó contenta con la respuesta que dio la artista, por lo que lanzó pullas asegurando que estaba evadiendo algo más concreto y que se estaba saliendo por los lados. La creadora de contenido soltó algunas risas y aclaró que su exsuegra no la odiaba, pero tampoco era su gran amiga de la vida.

“Eso fue lo que sucedió, más que me odiara o me detestara. Yo creo que eso fue lo que pasó. No era mi enemiga, pero tampoco yo era su mejor amiga… no me hacía la vida imposible, pero no quería que estuviéramos juntos”, indicó la conocida ‘Reina de TikTok’, como suelen llamarla sus fanáticos de las plataformas digitales.

Con esta respuesta, Tejeiro señaló que la realidad con la mamá del cantante urbano se basó en los altibajos que tuvieron dentro de la relación sentimental, teniendo en cuenta lo “tóxicos” que se comportaron en distintos momentos de su vida.

En este diálogo con la presentadora, la actriz colombiana habló también sobre los fantasmas de su vida sentimental y el impacto que tuvo Andy en el presente, al punto que tuvo que recurrir a terapia con un psicólogo para luchar contra el vínculo tormentoso que crearon ambos.