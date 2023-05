Cristina Hurtado presumió su lujoso armario y sus seguidores quedaron sorprendidos

Cristina Hurtado se ha sabido ganar el corazón de los colombianos gracias a su particular manera de presentar. Ella se dio a conocer gracias a su participación en ‘Protagonistas de novela’, en donde se conoció con su esposo, el actor Josse Narváez.

En las redes sociales se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana y hace poco dieron a conocer que se convertirían en padres nuevamente después de 16 años.

Los famosos actores son una de las parejas más queridas en Colombia. - Foto: Foto tomada de Instagram @jossenarvaezm

La hermosa presentadora antioqueña ha compartido varias veces con sus seguidores en redes sociales como es su día a día familiar. Desde que su hijo Mateo llegó a su hogar se siente dichosa. Hace pocos días conmovió a sus seguidores por el apoyo que le brindó a su esposo, quien, al parecer, no estaba pasando por un buen momento.

Los miles de seguidores de la presentadora pudieron presenciar cómo ella se encargó de hacerle sentir mejor luego de un viaje que muchos supusieron, fue familiar por unas publicaciones previas que hizo el actor, presentador y cantante. Y es que todo parece indicar que la salud de su padre no se encontraba del todo bien de salud.

La presentadora quiso tener un detalle con su esposo - Foto: @crisshurtado

La expresentadora de ‘Guerreros’ dejó a más de uno con la boca abierta al compartir unas imágenes de su guardarropas y es que, como toda buena famosa, en su clóset hay de todo un poco para que el estilo sea el que reine en su hogar y también combine con diferentes eventos o reuniones a las que suele asistir.

La publicación se dio en medio de esas famosas dinámicas en las que las celebridades y creadores de contenidos en las que les muestran a sus seguidores cuáles serán las prendas de vestir que utilizarán en ocasiones especiales o viajes. En este caso fue un viaje que tenía programado la presentadora con su hijo menor Mateo a una finca que tiene en la región Caribe. “Como cambia la vida y nuestros gustos”, fueron las palabras con las que compartió su publicación.

Estas fueron complementadas por un: “ahora siempre busco comodidad, sobre todo si voy a salir con mi Mateo del alma”. Fue entonces cuando sus seguidores se fijaron también en el gran armario que tiene Cristina Hurtado y es que en el reel que compartió en su red social más de uno notó dicho detalle que no dejó pasar por alto.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y hubo quienes le escribieron por ejemplo: “tuve que ver el video tres veces porque Mateo no me dejó”, “muy top”, “el pantalón está de infarto”, “me encantan tus outfits”, “el sueño de mi vida es tener ese vestier”, “quiero un clóset así, ¿es mucho pedir?”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la presentadora.

Si hay algo que nadie puede negar es que la paisa tiene mucho estilo a la hora de vestir y esto también es algo que han reconocido de la presentadora. Ella por ahora no se encuentra trabajando en ningún proyecto, pues está enfocada en la crianza de su hijo menor Mateo, pero cabe resaltar que hace poco celebró el nuevo logro de su pareja, quien volverá a la televisión. La misma Hurtado ha explicado en varias ocasiones que quiere estar mucho más al pendiente de la crianza del pequeño que llegó “por sorpresa” a su vida y a la de Josse Narváez.

Hoy en día Cristina comparte su amor maternal a diario en sus redes sociales, donde publica los momentos más especiales de su vida junto a su esposo, el actor Josse Narváez, y sus tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo, siendo este último, el menor, el que más enamora a los más de 6,5 millones de seguidores de la paisa, pues a su corta edad ya es toda una celebridad.