¿Cuándo se estrenará ‘IntensaMente 2′ en Disney+?

De acuerdo con Forbes Colombia , Intensamente 2 obtuvo un 47 % más de espectadores, dato que no solo la convirtió en “la película animada más taquillera de Disney Pixar y de la historia en su día de estreno, sino que también impulsó el mejor jueves de estrenos en la industria en lo que va del 2024″, explicó María Paula Rojas, gerente de Marketing Theatrical de Cinecolor Colombia.

Esta es la sinopsis de IntensaMente 2

“IntensaMente 2 , regresa a la mente de una Riley recién entrada en la adolescencia justo en el momento en que el Cuartel General está sufriendo una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos…) no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola”.

¿Cuándo se podrá ver IntensaMente 2 en en Disney+?

No obstante, aunque todavía no hay fecha oficial para su lanzamiento en la plataforma de streaming, según La FM, teniendo en cuenta la dinámica de Disney Plus con sus estrenos en cines antes de llegar a la plataforma, lo más probable es que se entrene por este medio entre los meses de septiembre y octubre del año en curso.