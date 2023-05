Daniela Ospina está embarazada. Así fue el emotivo anuncio en sus redes sociales

La modelo y empresaria Daniela Ospina y el actor y cantante Gabriel Coronel conforman una de las parejas más populares de las redes sociales, en las que comparten constantemente todos los momentos que disfrutan juntos.

La colombiana –quien fuera pareja de James Rodríguez, relación de la que quedó una hija– y el venezolano llevan varios años de noviazgo.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel son una de las parejas más populares de la farándula en Colombia. - Foto: Instagram: @daniela_ospina5

En agosto del año pasado sorprendieron a sus seguidores al anunciar su compromiso para este 2023. La pareja se mostró emocionada por dar un paso más en su relación, demostrando públicamente lo felices y enamorados que están.

Daniela, hermana del arquero de la selección Colombia David Ospina, es muy activa en su cuenta de Instagram, donde suma unos 7,3 millones de seguidores. En esta red suele interactuar a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Fue justamente allí en donde varios internautas empezaron a sospechar que la colombiana estaba en embarazo, pues en una foto que publicó a comienzos de abril se le comenzaba a notar una pronunciada barriguita.

Pues bien, casi un mes después, la propia Daniela Ospina les confirmó a sus seguidores la buena noticia: está esperando a su segundo hijo.

“Hoy les tenemos uno de los anuncios más importantes de nuestras vidas, y quisimos a través de este video contárselo”, se lee en el post de la publicación.

En un emotivo video, publicado en su cuenta de Instagram este miércoles, Daniela y Gabriel no disimularon su emoción: “Algunas sorpresas nos cambian la vida y la transforman en tanto amor, donde cada reacción se queda en nuestros corazones para siempre”, arranca diciendo el venezolano en el video.

“Hoy comienza una nueva historia. Llega a nuestra familia un nuevo integrante. Ya no seremos tres, ya somos cuatro”, relata a su turno Salomé Rodríguez, la hija, hoy de 9 años, que tuvo Daniela con el futbolista cucuteño James Rodríguez.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casarán este año. Foto: Instagram @daniela_ospina5. - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5.

Los mensajes estuvieron acompañados de numerosas imágenes que mostraban las distintas reacciones que esta noticia generó entre familiares y amigos, a quienes la pareja les compartió su felicidad a través de una videollamada. Uno de los más sonrientes fue precisamente David Ospina, quien de nuevo se convertirá en tío.

Además de actor, Gabriel Coronel también se ha destacado como cantante y modelo. Nació el 13 de febrero de 1987 y actualmente tiene 36 años. Por su parte, Daniela Ospina nació el 22 de septiembre de 1992 y tiene 30 años.

La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, Salomé, no dudó en preguntarle al nuevo novio de su mamá cuándo le propondrá matrimonio. - Foto: Instagram @salomerodriguezospi

Sobre su anterior relación con James Rodríguez, Daniela habla sin rodeos: “Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”, aseguró hace unos meses en el canal RCN.

Frente a su rol de mamá, la deportista ha contado en redes que, pese a lo difícil que resulta ser madre y empresaria a la vez, se esfuerza al máximo para compartir todo el tiempo posible con su pequeña Salomé. Y no pierde oportunidad para manifestar su cariño: “Cada paso a tu lado, hija, es mágico. Te amo, mi amor, eres el motivo de levantarme todos los días a ser mejor que ayer”, expresó Daniela Ospina en una reciente publicación en Instagram.