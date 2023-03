“Cada paso a tu lado es mágico”: Daniela Ospina compartió emotiva publicación junto a su hija Salomé

La reconocida empresaria y deportista Daniela Ospina es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. La paisa saltó a la fama por ser la hermana de David Ospina, arquero de la Selección Colombia, así como por haber sido la pareja de James Rodríguez durante varios años.

De hecho, fruto de la relación con el actual mediocampista del Olympiacos de Grecia, nació la pequeña Salomé Rodríguez Ospina, quien ya tiene nueve años de edad.

En vista de que tanto Daniela como James son personajes ampliamente reconocidos en el país, Salomé no ha crecido lejos de los reflectores. La menor ha sido protagonista en las redes sociales de sus padres, donde ambos suman millones de seguidores.

En esta ocasión, la encargada de centrar las miradas de los internautas sobre Salomé fue Daniela Ospina, quien compartió una emotiva publicación junto a su hija. A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 7,3 millones de seguidores, la empresaria paisa publicó tres fotografías junto a la pequeña, acompañadas de un mensaje bastante especial.

Daniela Ospina y su hija Salomé. - Foto: @daniela_ospina5

“Cada paso a tu lado, hija, es mágico. Te amo, mi amor, eres el motivo de levantarme todos los días a ser mejor que ayer”, expresó Daniela Ospina.

Hasta el momento, la publicación acumula más de 24.000 ‘me gusta’ y ha recibido numerosos comentarios.

“Son toda mi vida mis amores”; “yo las amo tantoooooooo”; “ustedes dos siempre se ven hermosas”; “hermosas madre e hija”; “qué mamá tan bonita y comprometida con su hija”; “bellas, hermosas, inteligentes de admirar. Salomé es un amor”; “qué bellas, pero tu hija tiene demasiada hermosura, simplemente divina. Salomé, has crecido en las redes, verte así de grande, de bella, eres como mi nietecita”, dicen algunos de los comentarios destacados.

“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro”: Daniela Ospina revela cómo es su relación con James Rodríguez

Daniela Ospina, quien actualmente tiene una línea de ropa deportiva, estuvo como invitada, de manera virtual, en el programa matutino del canal RCN Buen Día Colombia, allí habló de su vida privada, de los comentarios no tan agradables que recibe en redes sociales y de la razón por la que no comparte tanto contenido de su hija últimamente en sus redes sociales.

Daniela Ospina respondió por qué ha dejado de compartir contenidos en redes sociales con su hija. - Foto: Foto: Instagram @daniela_ospina5

La modelo aseguró que a las críticas que recibe ella ya sabe darle un manejo; sin embargo, cuando se trata de su hija, el tema va directo al corazón, razón por la que últimamente evita compartir contenido donde aparezca la menor.

En medio de la entrevista, la paisa habló de su relación con el papá de su hija, James Rodríguez; allí mencionó que los niños no tienen la culpa de los errores y decisiones que toman los adultos; por ende, siempre ha cuidado el corazón de su hija y ha velado por tener una buena relación con James y propicia los espacios necesarios para que su hija los tenga con su padre.

Además, agregó que sostienen una buena relación y que, aunque ambos tienen vidas aparte incluso en países diferentes, agradecen lo que vivieron juntos, pero también por Salomé que hoy en día se ha convertido en la prioridad y el primer amor de ambos. En medio de sus palabras, la modelo destacó que afortunadamente ambos son muy maduros.

Daniela Ospina y su hija Salomé Rodríguez. - Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

“Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos en nuestro pasado, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado, el corazón de mi hija”.