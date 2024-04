Dayana Jaimes rompió el silencio y aclaró si se iba a separar de Martín Elías antes de su muerte: “Me quedo con lo vivido”

En los últimos años, la viuda del artista decidió retomar sus rutinas, se abrió paso a iniciar de nuevo con sus proyectos laborales y personales, además de dedicarse tiempo para sanar la ausencia del hombre con el que se convirtió en madre. No obstante, a pesar de que se pronunció en el pasado sobre sus ganas de salir adelante y disfrutar, de nuevo, de su realidad, las críticas no frenaron en redes sociales hasta el día de hoy.

No obstante, recientemente, la colombiana no se contuvo y reaccionó de forma tajante a un homenaje que le hicieron a Martín Elías por los años que cumplía de su muerte. La comunicadora no lo pensó dos veces y arremetió contra unas declaraciones que se publicaron, las cuales iban en contra de su unión.

En lo mencionado por el músico, Martín Elías, días antes de morir, dialogó con sus amigos y reveló que las cosas no estaban bien con Dayana Jaimes, al punto de pensar en separarse. “Esa relación estaba mal, había muchos problemas. Pues, yo no vivía en esa casa, pero él lo reflejaba con los amigos, hasta lloraba…”, indicó.

View this post on Instagram

“Gracias no me interesa, la familia de Martín [hermanos y madre] amigos CERCANOS saben lo que fui en su vida, me quedo con lo vivido, no tengo que salir aclarar nada y menos juicios que vengan de ese tipo de personas”, dijo, agregando en la historia: “Las palabras sin hechos, se le caen las letras”