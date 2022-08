De locos, la infame suma de dinero que Mike Tyson despilfarró en mujeres

Mike Tyson sin duda es una de las leyendas en la historia del boxeo y, como muchos deportistas, ha tenido sus altibajos. Tyson no solamente es recordado por sus legendarias peleas que fueron vistas y aclamadas a nivel mundial, sino por problemas con la justicia, declaraciones polémicas y excentricidades en su vida diaria.

El famoso exboxeador ganó millones de dólares durante su carrera; sin embargo, el hoy empresario confesó en las últimas horas en que gastó su fortuna, además de referirse a su presente económico.

Prácticamente, la totalidad de las ganancias que logró Tyson en el auge de su carrera deportiva la gastó en mujeres, fiestas y excesos; actualmente, Iron Mike se encontraría en una delicada situación financiera. En una entrevista que la leyenda le concedió al pódcast The Pivot, el exdeportista confesó haber gastado 500 millones de dólares solamente en mujeres.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero, pero se acabó”, expresó Tyson.

Además, se refirió a la herencia que les dejará a sus hijos; según Tyson, no dejará dinero al que sus hijos puedan acceder cuando él fallezca y dice que por el momento solo les puede dejar las enseñanzas para enfrentar las adversidades de la vida.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría el dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores”, explicó el ex deportista de 56 años de edad.

Sexo y descontrol

El excampeón mundial de boxeo también se refirió a su vida sexual y luego, en medio de la fama por los logros deportivos. Según Mike, al tener sus primeras interacciones sexuales le encantó, pero logró poner por encima sus ambiciones profesionales.

“La primera vez fue a los 17 años y, sí, te vuelves adicto de inmediato al sexo. Pero si puedes sacrificar eso por algo glorioso, eso es disciplina. El cinturón de campeón era más importante que eso, así que sí, dejé de tener sexo por cinco años”, confesó Tyson.

Tuvo que pasar momentos preocupantes por cuenta de sus prácticas sexuales irresponsables que pusieron en peligro su salud. “En mi primera orgía me contagié de muchas enfermedades. Tuve mononucleosis, es como si sintieras un soplete en la boca”, exclamó el excampeón.

Mike Tyson afirma no estar en una buena a situación económica debido a sus excesos del pasado. - Foto: Foto: AFP

Tyson habló sobre las locuras que una persona puede llegar a hacer cuando tiene demasiado dinero, contaba que regalaba autos de lujo a chicas solo para que pasaran el fin de semana con él.

“Llegué a tener 400 millones de dólares. Pero se fue por todas partes, el dinero no dura por mucho tiempo. Estaba en la quiebra. Yo tenía mucho dinero, iba por la calle y a una chica le decía ‘¿Te gusta ese auto?, bueno ven a pasar un fin de semana conmigo y trato hecho’. Es muy loco lo que puedes hacer con dinero”, contó el hoy empresario.

Cuando le preguntaron que le diría en este momento a Mike de 20 años de edad, Tyson respondió que le advertiría que se vendrían dificultades, pero que todo serviría para que se volviera más fuerte a la hora de enfrentar los problemas de la vida.

“Si a los 20 años no eres un rebelde es porque no tienes bolas y si a los 40 sigues siendo un rebelde es porque no aprendiste nada”, explicó el ex campeón mundial de boxeo.